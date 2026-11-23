George Simion prezintă la Parlament raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”. Documentul, realizat de deputata Laura Gherasim, are 432 de pagini și analizează circumstanțele anulării scrutinului, decizia autorităților și responsabilitatea instituțiilor implicate. Reprezentanții AUR susțin că raportul trebuie să conducă la clarificări și la răspunsuri din partea instituțiilor statului.

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Laura Gherasim, la prezentarea Raportului AUR: Nu au existat ingerinţe ruseşti

ACTUALIZARE 19.48 Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a susținut luni, la prezentarea Raportului AUR privind anularea alegerilor, că nu au existat ingerinţe ruseşti iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

„Rog instituţiile statului ca, după prezentarea acestui raport şi chiar şi cetăţenii din România, să înţeleagă că nu au existat ingerinţe ruseşti, nu au existat ingerinţe statale, singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român, care au prezentat informaţiile, de teama cetăţenilor, având un război la granită, cu acest narativ al ingerinţei ruse, făcând un colaj de evenimente puse cap la cap, care în realitate nu arată nimic. Nu au existat şi platforma TikTok a comunicat că nu au existat 25.000 de conturi şi, în ciuda faptului că instituţiile statului ştiau acest lucru, în continuare notele au prezentat toate aceste lucruri ca fiind o ingerinţă a Rusiei”, a menţionat preşedintele comisiei.

Laura Gherasim a precizat că s-a adresat în calitate de deputat şi preşedinte al acestei comisii, atât Comisiei Europene, Ursulei von der Leyen cât şi direcţiei Comisiei Europene, pentru a înţelege ce s-a întâmplat în timpul procesului electoral şi de ce există această posibilitate ca libertatea de exprimare să fie suprimată în spaţiul public.

„Răspunsurile primite sunt interesante, pentru că se contrazic în unele dintre declaraţii, însă ce este cel mai important este că într-a dintre adresele primite (..) scrie că nu au identificat un interes superior pentru a transmite documentele din partea Comisiei Europene. Păi, dacă anularea votului a 9,4 milioane de români nu reprezintă un interes superior, atunci nu ştiu ce mai reprezintă, pentru că în România o simplă amendă este tratată cu mai multe garanţii de respectare a drepturilor românii decât este tratat cu votul românilor”, a precizat Gherasim.

„Am constatat că mecanismele Parlamentului în momentul de faţă nu sunt suficiente. De ce? Pentru că instituţiile statului român nu respectă legea, nu răspund Parlamentului României la adrese. Chiar în adresele pe care le dau, transmit informaţii care nu sunt adevărate şi atunci intervine nevoia de a identifica adevărul”, a mai spus Gherasim.

Preşedintele comisiei de abuzuri a arătat că s-au deplasat în Statele Unite ale Americii, unde au luat legătura cu Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite ale Americii.

„De ce este atât de important? Raportul pe care Comisia Parlamentară este echivalentul, să spunem aşa, cum este Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor în România, ca şi celelalte comisii permanente din Camera Deputaţilor, au scos acest raport în urma unor documente care au fost obţinute prin citaţie parlamentară. Este un mecanism democratic pe care democraţiile mature îl au. În cazul în care entităţile care primesc aceste citaţii parlamentare nu se supun ordinelor primite de Congresul American sau prin Congresul American şi nu predau aceste documente, nu e ca în România. Acolo există, pe lângă amenzi foarte multe, există răspunderea penală. De aceea, aceste documente trebuie să fie analizate de statul român, sunt separat de opinia şi de interpretările, să spunem aşa, pe care cineva le-ar putea cataloga ca fiind părţinitoare”, a mai spus Laura Gherasim.

Ea a menţionat că „sunt dovezi publice, care arată ce nu au arătat documentele din România”.

„Arată traseul exact pe care l-a folosit Comisia Europeană în timpul procesului electoral, arată exact implicarea mai multor entităţi, dintre care şi a mediului academic din România, inclusiv SNSPA”, a menţionat Laura Gherasim.

Știrea inițială

„Astăzi a avut loc un mic act de dreptate. Călin Georgescu, cel care exact acum doi ani câștiga turul întâi al alegerilor prezidențiale, a fost eliberat din arestul central și lăsat să meargă la familie. În opinia noastră, ca partid politic, opinie care nu vizează raportul cu privire la anularea alegerilor, dar pe care o vom repeta, domnul Călin Georgescu a fost în această perioadă un deținut politic, iar România se îndreaptă cu pași repezi către o dictatură”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a susținut că lipsa unor explicații pe care le consideră convingătoare în privința anulării scrutinului prezidențial din 2024 afectează încrederea românilor în democrație și în procesul electoral. George Simion a cerut desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024 și tragerea la răspundere a celor pe care îi consideră vinovați pentru anularea alegerilor. El i-a îndemnat pe români să depună plângeri penale la Parchetul General.

„Atâta timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spațiul public, nimeni din țara noastră nu mai poate avea încredere în democrație și în alegeri libere”, a afirmat Simion.

AUR solicită publicarea stenogramei ședinței CSAT

Printre măsurile cerute de liderul AUR se numără și accesul public la stenograma reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Țării din decembrie 2024. Simion consideră că documentul ar putea contribui la lămurirea deciziei prin care a fost anulat scrutinul prezidențial.

„Cerem ca cei vinovați pentru anularea alegerilor să fie trași la răspundere și, în numele adevărului, cerem ca să fie desecretizată stenograma ședinței CSAT din decembrie 2024, când s-a luat această hotărâre”, a afirmat acesta.

Liderul AUR a susținut că anularea votului a produs o ruptură între cetățeni și instituțiile statului, iar această neîncredere nu poate fi depășită în absența unor explicații privind decizia autorităților.

Simion susține că anularea alegerilor s-ar putea repeta în 2028

George Simion a avertizat că precedentul din 2024 ar putea influența și următorul scrutin prezidențial. În argumentația sa, liderul AUR a făcut referire la declarații ale președintelui Nicușor Dan despre viitoarele alegeri.

„Noi, ca principal partid de opoziție, nu credem că acest scenariu aplicat în 2024 nu se va mai repeta. Nu avem nimic pe care să ne putem baza și, la fel, dacă nu va câștiga cine trebuie, am văzut din afirmațiile lui Nicușor Dan cine trebuie să câștige alegerile în 2028 și cine nu trebuie să câștige alegerile în 2028, nu vor ezita să folosească același scenariu”, a declarat liderul AUR.

În aceeași intervenție, Simion a asociat cazul lui Călin Georgescu cu disputele politice din perioada formării guvernului. El a susținut că fostul candidat s-ar fi opus instalării unei formule guvernamentale pe care o consideră dependentă de presiuni politice.

„Nu pot să nu leg ceea ce i s-a întâmplat în ultimele luni lui Călin Georgescu de nevotarea Guvernului Veștea și nu pot să nu leg faptul că domnul Călin Georgescu a fost un opozant al votării unui alt guvern de tip Veștea, un guvern marionetă, cum este cazul Guvernului Luca Niculescu, care a fost instalat prin același gen de presiune”, a afirmat Simion.

AUR va trimite raportul la Parchet și instituțiile statului

Pe lângă prezentarea documentului, conducerea partidului anunță că vrea să ducă demersul și în atenția instituțiilor cu atribuții în domeniu. Potrivit lui Simion, raportul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor va ajunge la Parchetul General și la alte instituții ale statului. Deputata Laura Gherasim urmează să ceară și un vot în Parlament privind continuarea investigațiilor și asumarea documentului.

Liderul AUR a făcut apel la cetățeni să sesizeze Parchetul General în legătură cu anularea alegerilor. El a menționat că există o anchetă in rem, formulă procedurală în care cercetarea vizează faptele, nu o persoană pusă sub acuzare.

„Îi îndemnăm pe toți cei care ne urmăresc, care vor citi raportul realizat de Comisia de abuzuri, prin președintele Laura Gherasim, să ceară instituțiilor statului dreptate, să ceară instituțiilor statului să-și facă datoria și să spună adevărul despre anularea alegerilor”, a declarat George Simion.

Acesta a spus că a formulat deja o sesizare penală și le-a cerut și celor care nu împărtășesc opțiunile politice ale AUR, dar vor lămurirea situației, să facă același lucru.

„Eu am făcut o astfel de plângere penală și îndemn toți românii care vor să cunoască adevărul, indiferent de opțiunile politice, să facă o asemenea plângere”, a spus liderul AUR.

Simion a transmis că partidul va continua să susțină acest demers și a prezentat publicarea raportului drept o modalitate de a menține subiectul anulării alegerilor în atenția opiniei publice.

„Noi ne facem datoria să luptăm mai departe pentru libertate, pentru democrație și facem acest lucru inclusiv prin prezentarea publică a acestui raport”, a declarat George Simion.