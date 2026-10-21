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George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a devenit suspect într-un nou dosar

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Romania Election
George Simion și Călin Georgescu. Sursa foto: Profimedia Images
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Liderul AUR a postat un mesaj pe rețelele sociale după ce Călin Georgescu a ajuns suspect într-un nou dosar deschis de către DIICOT. George Simion susține că „este o nouă invenție a sistemului”. 

Șeful Alianței Pentru Unirea Românilor a scris: „O nouă zi, o nouă invenție a sistemului: nu mai ai nevoie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă!

LIBERTATE”.

 

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Amintim, un bărbat de 35 de ani este cercetat penal de DIICOT pentru două infracțiuni, după ce ar fi căutat, la solicitarea lui Călin Georgescu, microfoane sau alte mijloace de supraveghere audio-video plasate de procurori în locuința acestuia din Mogoșoaia.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs”, a subliniat DIICOT. În același dosar este cercetat, în calitate de suspect, și Călin Georgescu, care a fost dus la audieri la sediul DIICOT.

Editor : A.R.

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