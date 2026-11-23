Președintele AUR, George Simion, a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale, după ce judecătorii au decis plasarea lui Călin Gerogescu în arest la domiciliu. Șeful AUR a declarat: „CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest”.

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a scris pe pagina sa de Facebook: „

Victorie a românilor asupra sistemului

🏆 🇷🇴

CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest!”

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Amintim, Curtea de Apel București a decis să respingă contestația DIICOT și să îl lase pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.

Decizia de luni este definitivă. Georgescu ar urma, astfel, să iasă din Arestul Central pe parcursul serii de luni.

Editor : A.R.