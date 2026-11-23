Președintele AUR, George Simion, a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale, după ce judecătorii au decis plasarea lui Călin Gerogescu în arest la domiciliu. Șeful AUR a declarat: „CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest”.
Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a scris pe pagina sa de Facebook: „
Victorie a românilor asupra sistemului 🏆 🇷🇴 CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest!”
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media