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George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”

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George Simion. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele AUR, George Simion, a avut o reacție dură după ce Iranul a acuzat România de complicitate în războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. „E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”, a scris acesta într-un mesaj postat joi seara pe X. 

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„Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat că 500 de avioane americane au decolat de la baze americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului. Iar despre România a menționat că a redus numărul zborurilor comerciale întrucât a trebuit să folosească aeroporturile pentru facilitățile destinate avioanelor-cisternă. Grav, foarte grav”, a scris Simion pe X.

Potrivit acestuia, „Iranul se înfurie cumplit și proferează amenințări la adresa Italiei și a României”.

„Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a dezmințit public imediat: „Nu am participat niciodată la nicio inițiativă militară”. Apoi l-a sunat pe ministrul iranian de externe, Araghchi, căruia i-a transmis personal că „Italia nu a participat niciodată la nicio inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor pentru război împotriva Iranului”, a comletat acesta.

Simion critică reacție autorităților române față de acuzațiile Iranului.

„Oana Țoiu, mai comodă, nu a sunat pe nimeni, doar le-a cerut subalternilor să scrie trei rânduri către presă în care a mormăit ceva privind Carta ONU, menționând moale: 'Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice”', bla-bla-bla...E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”, a conchis șeful AUR.

Reacția vine după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate” la „războiul de agresiune ilegal” declanşat împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel, invocând faptul că „secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia şi România ca fiind ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”.

MAE precizează că România nu a fost parte a conflictului SUA-Iran, iar referitor la afirmaţia şefului NATO conform căreia aeroportul din Bucureşti şi-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul operaţiunii din Iran, precizează că decizia „a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA”.

Editor : C.L.B.

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