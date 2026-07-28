George Simion s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg

Liderul AUR, George Simion, s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite al Americii în România, Darryl Nirenberg, anunță partidul pe contul său de Facebook.

„O întâlnire foarte bună astăzi între președintele AUR, George Simion, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg”, se arată în postare.

„Indiferent de modul în care se va încheia actuala criză politică, relația dintre România și Statele Unite va rămâne puternică! ”, scrie AUR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard