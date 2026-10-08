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Video George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu

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george simion
Foto: captură video
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George Simion acuză un „mare, mare blat”, care să ducă în cele din urmă la fărămițarea AUR. Liderul susține că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu care va fi votat de PNL. „Acesta este planul sistemului”, mai spune George Simion. În același mesaj video el spune că, după arestarea lui Călin Georgescu, va urma el.

„Dragii mei, se pregătește un mare, mare blat, de 2 luni se coace la el, PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Vor scăpa, rând pe rând, de noi, acum l-au arestat pe Călin Georgescu, îi vor menține arestul încă 30 de zile și vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu, fărâmițează AUR.

În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan, i-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu. Mai avem o săptămână până la votarea Guvernului, vom face orice ține de noi să nu ajungem în această societate. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan. 

Luca Niculescu este de fapt omul din partea Parisului care va nenoroci România sub un Guvern PSD”, a declarat George Simion.

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Editor : A.C.

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