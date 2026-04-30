George Simion spune că a primit oferte de la PNL și USR privind Guvernul Bolojan: „N-am de ce să mă ascund"

Liderul AUR, George Simion, susține că a purtat discuții cu reprezentanți ai PNL și USR privind o eventuală susținere parlamentară pentru un guvern condus de Ilie Bolojan, însă ar fi refuzat propunerile primite.

Într-o declarație acordată publicației Gândul, Simion a precizat că discuțiile au avut loc cu mai mulți lideri politici, inclusiv din conducerea USR, în contextul negocierilor privind formarea unei majorități.

„Am discutat cu toți, am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid. E normal să discuți, n-am de ce să mă ascund. Nu am făcut ilegalități, da, și cu reprezentanți din conducerea USR-ului”, a declarat liderul AUR.

Potrivit acestuia, reprezentanții USR ar fi urmărit menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea unui executiv minoritar și ar fi solicitat sprijinul AUR în Parlament.

„Am înțeles modul lor de gândire, am înțeles ce vor. Vor să-și atingă niște obiective politice, de exemplu, voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar”, a afirmat Simion.

