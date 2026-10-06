George Simion spune că este „singurul nebun care încă îl susţine” pe Călin Georgescu

Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că va continua să îl susţină pe Călin Georgescu, arătându-se convins că dosarele fostului candidat la Preşedinţie sunt â„politice, instrumentate eminamente de către cei care deţin cheile anumitor instituţii”. El neagă că îl susține pe Georgescu din oportunism.

„Nu am încredere în unele instituţii ale statului. Cred că sistemul este putred, cred că multe lucruri nu funcţionează cum trebuie în ţara noastră şi tocmai de aceea vedem astăzi un dosar politic împotriva lui Călin Georgescu, care este instrumentat eminamente de către cei care deţin cheile anumitor instituţii. (...) Dosarul Călin Georgescu este o făcătură şi un dosar politic. (...) În România avem o problemă cu statul de drept, cu democraţia, cu justiţia”, a afirmat George Simion, marţi seară, la TVR 1, potrivit News.ro.

El a vorbit despre „procese fabricate împotriva lui Călin Georgescu pentru simplul motiv că a câştigat nişte alegeri în România”.

Simion a susţinut că dosarul privind răsturnarea ordinii constituţionale pe numele fostului candidat la Preşedinţie a fost deschis după ce acesta făcuse apel la oameni să nu participe la „tulburări”.

Despre banii lui Georgescu

Întrebat dacă ştie din ce trăieşte Călin Georgescu, el a evitat un răspuns, făcând referire la Sorin Grindeanu, despre care a amintit că „îşi ascunde ceasul” şi „controlează funcţii publice, cutii cu bani”.

În cele din urmă, George Simion a spus că nu ştie din ce trăieşte Călin Georgescu.

„În momentul în care vine cineva şi îmi spune din ce trăieşte Călin Georgescu şi o să îmi spună iar că nu a fost angajat ca raportor la ONU, deşi eu l-am văzut în poze şi cu Mugur Isărescu, l-am văzut că a elaborat ultimul raport pe dezvoltare sustenabilă a României în calitate de coordonator, cu domnul Dăianu, cu domnul Moise Guran, cu nişte nume din societatea asta şi acuma nimeni nu-l mai ştie pe Călin Georgescu şi George Simion este singurul nebun care încă îl susţine. Îl susţin pentru că l-au votat oameni şi o să-l susţin, pentru că eu sunt un om demn”, a adăugat Simion.

„Au găsit 5.000 de euro în casă”

Liderul AUR a mai spus că a discutat, marţi, cu Cristela Georgescu, chemată la DIICOT.

„Am fost alături de domnul Călin Georgescu începând cu data de decembrie 2024, prin toate încercările, prin toate greutăţile pe care acest stat represiv le-a organizat împotriva dumnealui. Este al treilea proces. Vreţi să vă spun de unde îşi cumpără mâncare? Este domnul Georgescu un om bogat? Dacă aş şti aceste lucruri, v-aş răspunde, dar mi se par, de multe ori, absurde, pentru că nu vorbim aicea... omul e învinovăţit că ar fi înşelat pe cineva. Au ajuns un milion de euro la el? Eu vă întreb. (...) Au găsit 5.000 de euro în casă. Instituţiile statului se decredibilizează şi nimeni nu va mai avea încredere, la un alt proces început de DIICOT, când văd aceste lucruri hilare”, a susţinut Simion.

Întrebat ce le răspunde oamenilor care îl consideră un oportunist care s-a lipit de Călin Georgescu, George Simion a răspuns: „Este opinia lor”, subliniind că, în pofida afirmaţiilor că ar fi oportunist, „nu a abandonat niciodată calea”.

Editor : B.P.