PSD a solicitat ajutorul AUR, susține George Simion. În ce scop? Pentru că, spune liderul AUR, cei de la PSD nu se descurcă și nu sunt capabili. Acesta susține că și-a încurajat colegii de partid să-i ajute pe social-democrați. Întrebați de Digi24 de ce au nevoie de consultanță din partea AUR, social-democrații spun că „este o aberație”.

„Pentru că nu se descurcă cei de la PSD și nu sunt capabili, au solicitat ajutorul unora dintre membrii noștri de seamă”, a afirmat George Simion într-un interviu la Adevărul.

Întrebat cine din PSD a cerut ajutor, liderul AUR a spus că va dezvălui numele „la momentul respectiv”.

„Eu i-am încurajat pe colegii mei să le dea toată asistența, pentru că interesul nostru nu este să guvernăm o țară falimentară, ci să avem ce guverna și un punct cât mai sus de unde să pornim pentru reconstrucția României”, a subliniat Simion.

Editor : Liviu Cojan