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George Simion spune că un prieten al afaceristului Bogos i-a spus că s-au comis „abuzuri” în dosarul acestuia. Ce i-a răspuns șeful AUR

Data publicării:
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
George Simion Foto: Profimedia
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Preşedintele AUR, George Simion, a spus că un apropiat al omului de afaceri Fănel Bogos, cercetat în dosarul în care inclusiv premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat la DNA în calitate de martor, a venit la el să reclame că se produc „abuzuri” în dosar. Simion susţine că l-a trimis pe apropiatul afaceristului la Comisia de Abuzuri din Parlament.

George Simion a respins afirmaţiile senatorului Ninel Peia potrivit cărora ar fi fost surprins în interceptări realizate în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. El a adăugat că nu ştie cum pot unele persoane să aibă acces la dosare penale şi la interceptări la care nici măcar inculpaţii nu au acces.

„Nu cred că am fost surprins în interceptări legate de Fănel Bogos, nu ştiu de unde ar putea şti chestiunea asta un senator al României. Mi s-a mai spus chestiunea asta în urmă cu două luni, trei luni de către un patron de televiziune. Acuma, pot deduce că domnul Peia, fiind în relaţii bune cu respectivul patron de televiziune, ar şti de la dumnealui”, a spus Simion la TVR, potrivit News.ro.

„Nu am avut o relaţie cu domnul Bogos, ţin minte că la un moment dat a venit cineva - marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea - a venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că trebuie să facem ceva şi am zis că dacă e un abuz trebuie să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaţilor sau de la Senat, dar nu văd ce relevanţă ar avea asta. A venit cineva din partea domnului Bogos, un prieten, şi mi-a zis că s-au comis abuzuri. Dacă s-au comis abuzuri, să meargă la Comisia de Abuzuri”, a adăugat el.

Simion a reclamat că s-au încercat „diferite presiuni, influenţe”, de genul „ori votezi Guvernul, ori te distrug”, arătând că astfel de afirmaţii vin din partea unui „patron de televiziune”. Simion a susţinut că alt „patron de televiziune” i-a promis că îl „face vedeta postului” dacă acţionează într-un anumit fel, pe scena politică.

„S-a văzut, cred, şi la votarea Guvernului Veştea, şi la votarea Guvernului Mureşan, şi la moţiunea de cenzură că mie nu îmi suceşte nimeni mâna şi nu mă poate şantaja nimeni, deşi au încercat”, a adăugat Simion.

Editor : M.B.

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