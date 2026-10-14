George Simion spune, în PE, că România e „republică bananieră” și cere monitorizarea acțiunilor justiției împotriva lui Călin Georgescu

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Conferinţa internaţională despre alegerile anticipate, organizată de formaţiune în Parlamentul European, că face un apel la membrii PE de a monitoriza acţiunile justiţiei împotriva lui Călin Georgescu. El a arătat că „nu suntem democraţie, suntem republică bananieră”

AUR a organizat, miercuri, Conferinţa internaţională „Alegerile anticipate: revenirea democratică la vot a cetăţenilor europeni”, la Parlamentul European.

„Vă vorbesc astăzi ca preşedinte al partidului AUR din România şi fiind vocea multor români care nu mai recunosc ţara lor ca o democraţie funcţională. Democraţia nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia. Când ai, ca în România, alegeri anulate, când candidaţi populari sunt interzişi sau trimişi în închisoare sub acuzaţii contestate, când alegerile sunt considerate nelegitime, democraţia însăşi e în pericol”, a spus George Simion în intervenţia sa, potrivit News.ro.

El a arătat că „aude de la Nicuşor Dan de un cordon sanitar, de creditori internaţionali care nu vor alegeri şi declaraţii că alegerile nu sunt bune pentru cetăţeni”.

„Mă gândesc, nu suntem democraţie, suntem republică bananieră sau huntă, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite ţări africane, doar în unele. Aici, la începutul acestei conferinţe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acţiunile justiţiei împotriva lui Călin Georgescu şi cazurile aferente în termeni de proporţionalitate, echitate şi independenţă, să reafirme faptul că voinţa populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate şi prin consensul unor elite şi să îşi dea seama că excluderea unor forţe politice din cursa democratică slăbeşte valorile europene”, a mai spus el.

„În Uniunea Europeană nu vrem deţinuţi politici. Eliberaţi deţinuţii politici, restauraţi democraţia şi competiţia democratică autentică şi lăsaţi poporul român să decidă”, a precizat preşedintele AUR.

Editor : B.E.