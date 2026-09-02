Președintele AUR George Simion susține demersul USR pentru audierea în Parlament a șefului Serviciului de Protecție și Pază (SPP) Lucian Pahonțu. El spune că și ceilalți șefi ai serviciilor de pază și informații ar trebui chemați la audieri și afirmă că partidul său nu are „rețineri și nici parti-pris-uri” în acest caz.

„Și chemarea sa, dar și a celorlalți șefi de servicii de pază, servicii secrete, servicii de informații. Ziceți-le cum vreți. Așa este normal. Deci susținem, dar problema știți care e? Problema este că în momentul în care vine AUR cu o propunere către colegi de la USR, că avem unele subiecte comune, către colegii de la PNL, alegerea primarilor în două tururi, de exemplu, 300 de parlamentari, etc, nu e bine că vine din partea AUR. Noi nu avem rețineri și nici parti-pris-uri, nici cu unii, nici cu alții”, a declarat George Simion, miercuri, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că AUR susține și „limitarea mandatelor pentru șefii de instituții, precum și pentru serviciile secrete” și a amintit că și partidul său are un proiect de lege depus în Parlament pe care speră să îl susțină USR.

Citește și: Proiectul care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete ar putea ajunge în plenul Senatului după 15 septembrie

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderul AUR a susținut că Pahonțu și fostul șef operativ al SRI Florian Coldea au fost priviți diferit de politicieni în funcție de interesele momentului.

„Vedeți dumneavoastră, eu în spațiul public cam de prima oară când mă țin minte românii, îi duceam lumânări lui Ion Iliescu. Și atunci exista Lucian Pahonțu și atunci cei care astăzi fac marile dezvăluiri știau cine e Lucian Pahonțu, dar era băiatul nostru, bun, ca și Florian Coldea, că dacă Florian Coldea lucrează cu Laura Codruța Kovesi și au binomul și acționează discreționar și elimină adversarii noștri politici sunt niște băieți buni.”

Simion afirmă că informațiile apărute în spațiul public despre trecutul lui Pahonțu trebuie verificate și spune că este nevoie de mai multă transparență.

„Mă bucur că au ajuns acum la concluzia că Lucian Pahonțu nu este un om bun și cei care i-au confiscat puterea în 1989, oamenii care făceau parte din fosta Securitate, din diferite direcții, inclusiv trupele fostei Securități ajung, într-un final, să fie expuși public. Trebuie dovedit lucrul acesta și ne trebuie mult mai multă transparență, dar lucrul acesta nu se întâmplă.”

Citește și: George Simion declară că nu va vota niciun Guvern, dacă AUR nu face parte din el: „Trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne”

Liderul AUR a criticat și modul în care președintele Nicușor Dan gestionează formarea majorității parlamentare.

„Vedeți îl avem pe Nicușor Dan care încearcă discreționar să formeze majorități parlamentare, fără a înțelege că votul românilor a fost altul. (...) Nouă nu ne e frică nici de Lucian Pahonțu, nici de Coldea.”

USR cere din nou audierea șefului SPP

Viceliderul deputaților USR, Allen Coliban, a anunțat miercuri reluarea demersurilor pentru audierea lui Lucian Pahonțu în Comisiile de apărare ale Parlamentului. USR invocă investigații de presă și afirmații contradictorii apărute în spațiul public și cere un mecanism de control civil.

În 2018, Parlamentul a înființat o comisie de anchetă privind activitatea șefului SPP. Pahonțu a respins acuzațiile recente referitoare la presupusa sa implicare în reprimarea Revoluției din 1989 și a Mineriadei din 1990, calificându-le drept „neadevărate și lipsite de fundament”.

Editor : Ana Petrescu