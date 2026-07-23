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Video George Simion susține că a avut discuții informale cu Nicușor Dan pentru învestirea Guvernului Veștea

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George Simion.
George Simion. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Din articol
Negocieri PSD-AUR

Președintele AUR George Simion a declarat miercuri seară, la Gândul.rocă în perioada discuțiilor pentru învestirea Guvernului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan. Liderul AUR susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu șeful statului. 

Simion: N-am fost invitați să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții așa și ni s-au cerut voturile.

Moderator: Cine vi le-a cerut?

Simion: Păi cine? Ce interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștrii și aveau puterea.

Moderator: PSD, cine?

Simion: Păi nu îi știți?

Moderator: Ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?

Simion: Cu toată lumea.

Moderator: Nicușor Dan v-a sunat?

Simion: Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan. Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.

Moderator: Stați puțin, ați vorbit și cu Nicușor Dan în perioada respectivă?

Simion: Am vorbit cu toată lumea.

Moderator: Ce ați vorbit cu președintele?

Simion: Nu o să spun public.

Moderator: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediul AUR, unde ați vorbit cu domnia sa?

Simion: La consultări, la Palatul Cotroceni au fost consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.

Moderator: Deci ați fost și la consultări informale cu Nicușor Dan?

Simion: Am fost la toate discuțiile.

Într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a confirmat că au existat intâlniri informale între George Simion și Nicușor Dan. 

„Cred că a existat o astfel de discuție, din ce a spus domnul Simion. În ce zi anume, nu știu să spun”.

El a precizat că după căderea Guvernului Veștea nu a mai existat vreo înâtlnire informală între cei doi.

„După ce a căzut Guvernul Veștea, așa cum știu eu, nu au fost niciun fel de discuții decât consultarea pe care ați văzut-o și dumneavoastră”, spune el.

Negocieri PSD-AUR

Și președintele PSD Sorin Grindeanu recunoaște că au avut loc negocieri intense cu liderii AUR înainte de votul pentru guvernul Veștea. Iar la aceste discuții s-au pus pe masă și funcții importante din stat, inclusiv conducerea Senatului.

„Alți reprezentanți AUR nu au pus condiții să obțină ceva în schimb pentru voturi. Mi s-a părut că este rezonabil ce face AUR: înceta această perioadă de instabilitate, iar dacă lucrurile nu mergeau bine în Parlament, ele puteau fi rezolvate în plen. În acea perioadă nu s-au cerut de către AUR lucruri care țin de guvernare. Am înțeles responsabilitatea de care părea să dea dovadă AUR în a avea un guvern stabil și de a scăpa de gașca Bolojan, iar dacă lucrurile mergeau în direcția greșită, puteau fi sancționate în plen”, a declarat Grindeanu, miercuri seara, la Realitatea Plus.

Despre o posibilă cerință a AUR de obține șefia Senatului, președintele PSD spune că „a fost o discuție”, dar că „nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru”.

„Părea că nu-și dorea AUR președinția Senatului”, a mai spus Grindeanu.

În cadrul intervenției de joi de la Digi24, Petrișor Peiu a declarat că AUR nu a negociat guvernarea cu PSD.

„Eu nu am negociat în niciun fel nici cu Sorin Grindeanu, nici cu alt membru PSD. Eu am spus public ceea ce aveam mandat să spun de la partid, pentru că noi aveam o hotărâre a partidului care spunea următorul lucru: nu vom vota niciodată un guvern în care nu suntem parte.

Dacă asta poate fi considerată o condiție, atunci da. Am spus de mai multe ori nu avem cum să votăm un guvern din care nu facem parte, dar nu am avut o discuție cu domniile lor. Domniile lor nu au discutat cu nimeni în mod instituțional de la AUR. Ei spun că au discutat cu domnul Mohamed Murad, ei spun că au discutat cu domnul Simion, dar instituțional nu au discutat cu nimeni”, susține Peiu.

Editor : C.L.B.

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