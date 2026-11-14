Președintele AUR George Simion a declarat, sâmbătă, în Parcul Izvor, că manifestația pentru susținerea lui Călin Georgescu nu este organizată de partid. „Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților noștri”, a afirmat liderul formațiunii, în discursul susținut pe scena protestului.

Simion i-a salutat pe românii veniți din străinătate și le-a transmis să rămână în țară. „Bine ați venit acasă, frați de peste hotare! Să rămâneți aici”, a spus acesta.

Liderul AUR a susținut că manifestația este un semn de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. „Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României”, a declarat Simion.

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Participanții au scandat din nou „Călin Georgescu este președinte”.

Potrivit lui George Simion, Călin Georgescu are „o mare vină”: „A câștigat alegerile și inimile românilor”.

Președintele AUR a reiterat că partidul nu este organizatorul manifestației. „Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților noștri. Acest miting este mitingul poporului român”, a afirmat el.

„Scopul este ca domnul Călin Georgescu să fie tratat corect de către instituțiile statului”, a mai transmis liderul AUR. În timpul manifestației, participanții au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Editor : A.P.