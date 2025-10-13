Live TV

George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Data publicării:
george simion
George Simion. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formaţiunii.

„Vom prezenta, la fel ca în 2022, moţiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creştem şi mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura şi alţi colegi sunt liberi să îşi înainteze candidatura, fie pe moţiunea mea, fie pe altă moţiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara. Aşa că noi ne vom ţine de Constituţia noastră care înseamnă statutul partidului", a precizat Simion, într-o conferinţă de presă, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a spus că este „bucuros de calitatea umană” din Alianţa pentru Unirea Românilor.

„Sigur că se poate mai bine şi, de aceea, apelul nostru în toate filialele, am desemnat 41 de responsabili pentru filialele judeţene şi responsabili pentru organizaţia Republica Moldova şi organizaţia diaspora, este de a realiza conferinţe judeţene. Ele vor avea loc pe parcursul lunii noiembrie şi lucrurile sunt într-un proces statutar”, a afirmat Simion.

Pe de altă parte, liderul AUR a criticat faptul că Guvernul nu organizează alegeri în Capitală, menţionând că este „inadmisibil” să se facă alegeri când „le convine” celor de la putere, în dispreţ faţă de cetăţeni.

„Ca să ajungem la un moment al alegerilor pe Bucureşti, aceste alegeri trebuie organizate. Ca să fim luaţi în considerare de celelalte formaţiuni politice, ar trebui ca aceste formaţiuni politice să accepte democraţia, să respecte Constituţia şi legile electorale. Este inadmisibil să faci alegeri aşa cum îţi convine ţie şi când îţi convine ţie, în dispreţ faţă de cetăţeni”, a spus Simion, întrebat dacă AUR are o strategie pentru a desemna un candidat care să câştige alegerile pe Capitală.

George Simion a opinat că, în acest moment, în România nu este democraţie.

„Alegerile nu se organizează în toamnă, poate se organizează la primăvară, poate niciodată, pe modelul la Sectorul 5. În acest sens, am depus o plângere penală”, a declarat Simion.

El a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare. „Cu siguranţă oamenii ar vota acum în cunoştinţă de cauză pentru că avem de a face cu nişte partide care pur şi simplu şi-au bătut joc de voturile românilor”, a susţinut liderul AUR.

În 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.

Citește și:

Demisie din AUR: președintele organizației de Sibiu pleacă din partid. Cum își motivează Sebastian Suciu decizia

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Reacția lui Nicușor Dan la amenințarea AUR cu suspendarea. Avertismentul președintelui
„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil
Donald Trump, noi laude la adresa Giorgiei Meloni: „O politiciană de mare succes"
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sebastian suciu
Demisie din AUR: președintele organizației de Sibiu pleacă din partid. Cum își motivează Sebastian Suciu decizia
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu
Lingouri de aur.
Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro. Este cea mai mare achiziție din ultimii 28 de ani
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
diana sosoaca si calin georgescu
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...