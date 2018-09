Georgian Pop, despre semnatarii scrisorii anti-Dragnea: Vocea acestor oameni nu trebuie să fie ignorată

Vocea semnatarilor scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi de preşedinte al Camerei Deputaţilor nu trebuie să fie ignorată, iar evenimentele din ultima perioadă arată că este nevoie de o schimbare la nivelul managementului organizaţional al PSD, consideră deputatul PSD Georgian Pop, secretar al Camerei Deputaţilor.

„Cred ca evenimentele din ultima perioadă ne arată că este nevoie de o schimbare la nivelul managementului organizaţional al PSD. Dacă lucrurile funcţionau bine, nu ajungeam în situaţia actuală. Este pentru prima dată în istoria PSD când, la jumătatea guvernării, PSD se confruntă cu o astfel de situaţie. Ca sociolog, mă îngrijorează paradoxul scăderii PSD în sondaje la mijlocul ciclului electoral, în condiţiile unei guvernări performante (creştere economică, măriri de salarii, pensii etc). Faptul că liderii unor organizaţii performante ale PSD ridică, în mod public, o serie de probleme, ne arată îngrijorarea existentă atât la nivelul conducerilor acestor organizaţii, cât şi la nivelul membrilor şi al simpatizanţilor partidului. Consider că vocea acestor oameni nu trebuie să fie ignorată. Succesul PSD în anii electorali 2019 şi 2020 depinde de maniera înţeleaptă în care vom reuşi să gestionăm provocările acestor zile”, a scris Georgian Pop pe Facebook.

El a adăugat că „marea încredere” pe care cetăţenii Bucureştiului au acordat-o în anul 2016 trebuie răsplătită prin soluţionarea problemelor reale.

„De aceea, consider că administraţia publică locală din Bucureşti (care ne aparţine în totalitate - Primar General, Primari de sectoare) trebuie susţinută şi proiectele prioritare ale Bucureştiului trebuie dezvoltate cât mai rapid. Ca fost membru al Comitetului Executiv Naţional (am fost, până la Congresul din această primăvară, unul din vicepreşedinţii partidului şi am avut o contribuţie clară la programul de guvernare cu care am câştigat alegerile din noiembrie 2016), fac apel la actualii membri ai Comitetului Executiv Naţional să dea dovadă de înţelepciune. În aceste momente trebuie să primeze raţiunea şi argumentele pertinente! Cred că avem nevoie în PSD de valori puternice şi de principii ferme. Miza majoră a PSD, în aceste zile, este să găsească un echilibru între, pe de o parte, păstrarea majorităţii parlamentare şi implicit a guvernării şi, pe de altă parte, recâştigarea încrederii românilor în PSD”, a conchis Georgian Pop, deputat PSD de Bucureşti.

