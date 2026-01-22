Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un tort în forma Ucrainei. „Un cadou minunat de ziua mea”

Gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma unei țări nu este singular. Pe rețelele sociale a reapărut un clip mai vechi, din 2019, când politicianul rus ultranaționalist Vladimir Jirinovschi a tăiat un tort în forma și culorile Ucrainei.

Participarea lui George Simion la un eveniment în Statele Unite, unde a primit un premiu din partea unei organizații republicane radicale, a făcut înconjurul presei după ce liderul AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu drapelul SUA.

El a recționat ulterior, acuzând dezinformări și ipocrizie.

Cu toate acestea, gestul său a atras multe critici din mediul politic, inclusiv din zona politicienilor cu viziuni radicale.

Episodul tăierii tortului la evenimentul din SUA a readus în actualitate o întâmplare similară, care a avut loc în 2019, în Rusia: politicianul rus ultranaționalist Vladimir Jirinovschi a tăiat un tort în forma Ucrainei, glazurat în culorile naționale - albastru și galben - și cu o porțiune de culoare roșie, în partea unde pe hartă se află regiunea Donbas, pe care Rusia nu a reușit să o ocupe integral nici după patru ani de război declanșat în februarie 2022.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile au fost difuzate la vremea respectivă chiar de Jirinovschi pe contul lui de social media, unde a spus că a primit „cadou un tort minunat de ziua mea” de la gazdele emisiunii tv „60 de minute”.

„L-am tăiat astăzi”, scria Jirinovschi pe X în aprilie 2019.

Vladimir Jirinovski a murit pe 6 aprilie 2022, la vârsta de 75 de ani.

Jirinovski era cunoscut pentru tiradele sale antioccidentale şi ieşirile provocatoare care l-au ţinut în atenţia publicului timp de peste trei decenii.

Vladimir Jirinovski a prezis în decembrie 2021 evoluția tensiunilor cu Ucraina și a anunțat când va porni războiul: 22 februarie 2022, ora 4 dimineața.

Predicția lui a fost destul de precisă: președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei pe 24 februarie, la 5 dimineața, ora Moscovei.

Editor : B.P.