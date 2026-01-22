Live TV

Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un tort în forma Ucrainei. „Un cadou minunat de ziua mea”

Data publicării:
george simion si vladimir jirinovski taie toruri in forma unor tari: groenlanda si ucraina - colaj
Sursă colaj foto: Digi24.ro

Gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma unei țări nu este singular. Pe rețelele sociale a reapărut un clip mai vechi, din 2019, când politicianul rus ultranaționalist Vladimir Jirinovschi a tăiat un tort în forma și culorile Ucrainei.

Participarea lui George Simion la un eveniment în Statele Unite, unde a primit un premiu din partea unei organizații republicane radicale, a făcut înconjurul presei după ce liderul AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu drapelul SUA.

El a recționat ulterior, acuzând dezinformări și ipocrizie.

Cu toate acestea, gestul său a atras multe critici din mediul politic, inclusiv din zona politicienilor cu viziuni radicale.

Episodul tăierii tortului la evenimentul din SUA a readus în actualitate o întâmplare similară, care a avut loc în 2019, în Rusia: politicianul rus ultranaționalist Vladimir Jirinovschi a tăiat un tort în forma Ucrainei, glazurat în culorile naționale - albastru și galben - și cu o porțiune de culoare roșie, în partea unde pe hartă se află regiunea Donbas, pe care Rusia nu a reușit să o ocupe integral nici după patru ani de război declanșat în februarie 2022. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile au fost difuzate la vremea respectivă chiar de Jirinovschi pe contul lui de social media, unde a spus că a primit „cadou un tort minunat de ziua mea” de la gazdele emisiunii tv „60 de minute”.

„L-am tăiat astăzi”, scria Jirinovschi pe X în aprilie 2019.

Vladimir Jirinovski a murit pe 6 aprilie 2022,  la vârsta de 75 de ani.

Jirinovski era cunoscut pentru tiradele sale antioccidentale şi ieşirile provocatoare care l-au ţinut în atenţia publicului timp de peste trei decenii.

Vladimir Jirinovski a prezis în decembrie 2021 evoluția tensiunilor cu Ucraina și a anunțat când va porni războiul: 22 februarie 2022, ora 4 dimineața.

Predicția lui a fost destul de precisă: președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei pe 24 februarie, la 5 dimineața, ora Moscovei.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
2
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
4
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Digi Sport
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simion in SUA
„Să-ți stea în gât”. Mesajul unui vicepreședinte PE către George Simion după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei
george simion sustine un discurs
Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală”
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_29_INQUAM_Photos
Maia Sandu: În Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România
Warsaw, Poland. 30th Sep, 2025. Lt Gen Keith Kellogg, Special Presidential Envoy for Ukraine attends a panel discussion during the second day of the Warsaw Security Forum. The second day of the Warsaw Security Forum 2025, WSF2025 entitled For Our Freedom
Fostul trimis special al lui Trump, Kellogg: Dacă Ucraina supraviețuiește în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei
simion care taie tortul cu groenlanda
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Recomandările redacţiei
trump zelenski
A început întâlnirea dintre Trump și Zelenski, la Davos. „Războiul...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra...
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să...
Plenary session of the European Parliament
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei...
Ultimele știri
Trei belgieni, costumați ca celebrul personaj Borat la un meci de fotbal, au fost condamnați la închisoare în Kazahstan
Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Meciul s-a terminat cu tensiuni: „Îmi pare rău”
Acoperișul unui centru comercial din Siberia s-a prăbușit: un mort și doi răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
De ce Groenlanda nu este afiliată la FIFA. Legătura secretă pe care o are Donald Trump
Adevărul
Legea cumulului pensiei cu salariul 2026: cine este vizat și ce pensii nu se reduc. Clarificări oficiale
Playtech
Pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. Explicaţiile oficiale ale autorităţilor
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
WTA a reacționat, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka
Pro FM
Emma Bunton a împlinit 50 de ani. Cum arată și ce face azi „Baby Spice”. Mesaje dulci de la Victoria Beckham...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
Cum pot avea pensionarii un câștig de 8.000 lei la pensie timp de 5 ani după pensionare? Ce reguli sunt?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat