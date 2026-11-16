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Gheorghe Piperea, noul șef al AUR București și viitor candidat pentru PMB, vrea referendum în Capitală, la fiecare șase luni

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BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PRESEDINTE AUR - DECLARATII ICCJ - 11
Gheorghe Piperea. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Europarlamentarul Gheorghe Piperea afirmă, luni, că alegerea în funcţia de preşedinte al AUR Bucureşti consolidează prin vot decizia conducerii partidului de a-i încredinţa sarcina candidaturii la funcţia de Primar General al Capitalei. El crede că marile probleme ale Capitalei trebuie decise prin referendum, organizat la fiecare 6 luni. „Democraţia participativă trebuie să fie încurajată şi facilitată”, crede preşedintele AUR Bucureşti.

„Ieri, în sala Rosetti din Palatul Parlamentului, am fost ales preşedinte al Organizaţiei Bucureşti a partidului AUR. Ca o consecinţă, se consolidează prin vot decizia conducerii partidului de a-mi încredinţa sarcina candidaturii la funcţia de Primar General al Capitalei. Este o onoare şi o responsabilitate”, a scris, luni, pe Facebook, Gheorghe Piperea.

Acesta susţine că marile probleme ale Capitalei trebuie decise prin democraţie directă, adică prin referendum, organizat periodic, la fiecare 6 luni: „Iniţiativa cetăţenească, adică, democraţia participativă, trebuie să fie încurajată şi facilitată, pentru a se transforma în reguli şi cutume. Cetăţenii contează, iar nu ONG-urile din complexul industrial al cenzurii sau corporaţiile transnaţionale”.

De asemenea, Piperea a declarat că, deşi Primăria Generală şi companiile municipale sunt în insolvenţă declarată sau de facto, „adevăratul faliment e cel moral”:

„Criza de lichidităţi şi de management eficient păleşte în faţa crizei morale. E suficient să observăm că actualul locatar al clădirii de vizavi de Cişmigiu este sub control judiciar pentru acuzaţii de corupţie. Este timpul ca acea instituţie să fie reorganizată moral şi curăţită de radicalii pro-europeni şi de elitele vulpi care au infestat-o”, a mai scris Piperea pe Facebook.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi-a ales, duminică, noua conducere a organizaţiei municipale Bucureşti, precum şi conducerile filialelor din toate cele şase sectoare ale Capitalei. În funcţia de preşedinte al AUR Bucureşti a fost ales europarlamentarul Gheorghe Piperea.

În 27 octombrie, preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că europarlamentarul Gheorghe Piperea este propunerea AUR pentru a candida la Primăria Capitalei.

Editor : B.E.

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