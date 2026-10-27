Live TV

Gheorghe Piperea va fi candidatul AUR la Primăria Capitalei, a anunțat George Simion

Data publicării:
gheorghe piperea
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că europarlamentarul Gheorghe Piperea este propunerea AUR pentru a candida la Primăria Capitalei. Decizia a fost luată în cursul zilei de marţi, în şedinţa Biroului Naţional de Conducere al AUR.

„Astăzi a avut loc o şedinţă a Biroului Naţional de Conducere al AUR, în cadrul căreia a fost votată propunerea Alianţei pentru Unirea Românilor privind candidatura la Primăria Capitalei a domnului profesor universitar şi europarlamentar Gheorghe Piperea”, a afirmat George Simion, marţi seară, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro

Simion a precizat că scrutinul pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc mai devreme de anul 2028, el motivând că actualul edil, liberalul Ciprian Ciucu, „este anchetat penal şi va fi trimis în curând în judecată pentru luare de mită”.

Liderul AUR susţine că partidul va anunţa candidaţii„”importanţi” la alegerile locale mult mai devreme, pentru ca oamenii să aibă timp să îi cunoască.

Totodată, George Simion a precizat că pe 14 noiembrie vor avea loc alegeri în filiala AUR Bucureşti şi că liderul organizaţiei va fi totodată şi candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei.

La rândul său, Gheorghe Piperea a afirmat că nu are nicio vulnerabilitate, dar că se aşteaptă la „un tsunami de hate” începând de mâine la adresa sa.

„Îi invit să facă toate verificările necesare”, a declarat Piperea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
2
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
3
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
vladimir putin (1)
4
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la...
bilet loto
5
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Digi Sport
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aur sigla inquam george calin
Sabotaj la CARFIL. AUR condamnă acțiunea Rusiei împotriva obiectivelor strategice şi cere răspunsuri din partea autorităţilor
petrisor peiu inquam george calin
Petrişor Peiu, atac la PSD: „A trecut de la indignare la complicitate”. Liderul AUR acuză Guvernul Niculescu că ascunde deficitul real
chei de la o locuinta noua
Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin „Noua casă” cu un avans de 5%, pentru credite de până la 140.000 de euro
BUCURESTI - PARLAMENT - AUR - DECLARATII - 20 MAI 2025
Nou derapaj xenofob al deputatului AUR Dan Tanasă, în Parlament: „Ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri”
BUCURESTI - SANTIER PASAJUL APARATORII PATRIEI - VIZITA DE LUCRU
AUR cere anchetă parlamentară privind migrația ilegală, de la infracțiunile comise de străini la exploatarea muncitorilor din afara UE
Recomandările redacţiei
alexandru nazare inquam george calin
PSD reclamă o „gaură” de 40 de miliarde de lei și amenință că...
ioana ciocan nicusor dan
Ioana Ciocan spune că i-a fost greu să accepte propunerea de a prelua...
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Problema răcirii reactoarelor de la Cernavodă. Ministrul Energiei...
Priceless Romanian ancient gold treasure stolen from the Netherlands, Bucharest, Romania - 25 Jan 2025
Când va fi expus public Coiful de la Coțofenești, care este restaurat...
Ultimele știri
Ministra Culturii Ioana Ciocan, despre curiosul caz al tabloului semnat de Grigorescu care valorează cât un covrig: O eroare
Dominic Fritz e dezamăgit de Nicușor Dan: Multă lume l-a ascultat în campanie, ce a spus despre justiție, anticorupție, despre PSD
Presiune financiară asupra spitalelor și serviciilor de ambulanță. Rogobete: „Nu ne permitem blocaje”. Ce măsuri pregătește ministerul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii ajung la un punct de cotitură la final de octombrie. Deciziile pe care nu le mai pot amâna
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!”
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Marius Șumudică, replică pentru Gigi Becali în scandalul rasismului: „E nevoie de o scânteie pentru a ajunge...
Adevărul
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a...
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De mână cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o altă femeie și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Merge zilnic la mormântul starului rock pe care l-a iubit 40 de ani. Ultimele ore din viața lui: "M-a rugat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Parada pisicilor de lux! 1.500 de feline din 36 de țări s-au luptat pentru titlul de cele mai frumoase din...
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...