Gheorghe Piperea va fi candidatul AUR la Primăria Capitalei, a anunțat George Simion

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că europarlamentarul Gheorghe Piperea este propunerea AUR pentru a candida la Primăria Capitalei. Decizia a fost luată în cursul zilei de marţi, în şedinţa Biroului Naţional de Conducere al AUR.

„Astăzi a avut loc o şedinţă a Biroului Naţional de Conducere al AUR, în cadrul căreia a fost votată propunerea Alianţei pentru Unirea Românilor privind candidatura la Primăria Capitalei a domnului profesor universitar şi europarlamentar Gheorghe Piperea”, a afirmat George Simion, marţi seară, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro

Simion a precizat că scrutinul pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc mai devreme de anul 2028, el motivând că actualul edil, liberalul Ciprian Ciucu, „este anchetat penal şi va fi trimis în curând în judecată pentru luare de mită”.

Liderul AUR susţine că partidul va anunţa candidaţii„”importanţi” la alegerile locale mult mai devreme, pentru ca oamenii să aibă timp să îi cunoască.

Totodată, George Simion a precizat că pe 14 noiembrie vor avea loc alegeri în filiala AUR Bucureşti şi că liderul organizaţiei va fi totodată şi candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei.

La rândul său, Gheorghe Piperea a afirmat că nu are nicio vulnerabilitate, dar că se aşteaptă la „un tsunami de hate” începând de mâine la adresa sa.

„Îi invit să facă toate verificările necesare”, a declarat Piperea.

Editor : B.E.