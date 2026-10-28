Ghigiu, vizită la Bruxelles: Prioritatea mea este să găsim soluţiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a avut, miercuri, la Bruxelles, o întâlnire de lucru cu vicepreşedintele Comisiei Europeane, responsabil de coeziune şi reforme, Raffaele Fitto, pentru a discuta soluţiile pentru recunoaşterea de către Comisia Europeană a rezultatelor înregistrate în implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, dar şi despre viitorul exerciţiu financiar multianual 2028-2034.

„Am discutat soluţiile pentru recunoaşterea rezultatelor înregistrate în implementarea PNRR şi am solicitat o abordare flexibilă, dar raportată strict la Decizia de Punere în Aplicare a Planului. Concret, solicităm ca rezultatele reale să poată fi demonstrate şi recunoscute prin documentele oficiale şi mecanismele de certificare care există deja în România. Subliniez faptul că PNRR este un program cu acoperire naţională şi impact social major. Din acest motiv, este foarte important pentru noi ca evaluarea să reflecte rezultatele concrete pe care PNRR le-a avut în România. Tocmai de aceea, prioritatea mea în acest moment este să găsim, împreună cu ministerele de linie şi serviciile Comisiei Europene, soluţiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR la care are dreptul”, a explicat oficialul MIPE, citat de News.ro.

6 noiembrie este ultima zi în care autorităţile române pot transmite Comisiei Europene documentele necesare pentru a răspunde solicitărilor de clarificare şi pentru a demonstra îndeplinirea ţintelor şi jaloanelor asumate.

MIPE reaminteşte că PNRR revizuit are o alocare de 20,1 miliarde de euro, din care aproximativ 13,5 miliarde de euro componenta de grant, iar restul – componenta de împrumut. Din întreaga sumă, până acum România a încasat aproximativ 13,2 miliarde. În prezent, Comisia Europeană evaluează cererea de plată nr. 5 în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro şi cererea de plată nr. 6, finală, în valoare de circa 4,35 miliarde de euro.

Discuţiile de la Bruxelles au vizat şi implementarea programelor prin care România atrage fondurile alocate prin Politica de Coeziune 2021-2027, precum şi viitorul cadru financiar multianual 2028-2034.

”Politica de coeziune trebuie să rămână o politică strategică a Uniunii Europene. Pentru România, coeziunea înseamnă drumuri, spitale, şcoli, apă şi canalizare, dar şi competitivitate, creştere economică şi, mai ales, reducerea diferenţelor dintre regiuni. Avem încă regiuni care trăiesc în ritmuri foarte diferite, iar banii europeni pot asigura recuperarea decalajelor”, a subliniat ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu.

La reuniunile de la Bruxelles au participat şi directorul general al SG REFORM, Declan Costello, directorul general adjunct al SG REFORM, Maria Teresa Fabregas Fernandez, directorul DG ECFIN, Patrick D’Souza, şi şefa de unitate din cadrul SG REFORM, Laura Rinaldi. Din delegaţia română au făcut parte secretarul de stat MIPE Carmen Moraru şi membri ai echipei tehnice.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunţă, luni seară, că există aproximativ 2.400 de cereri de plată neonorate în cadrul PNRR, iar situaţia acestora trebuie clarificată până în 6 noiembrie.

Mihai Alexandru Ghigiu anunţa, vineri, că mai sunt probleme încă nerezolvate privind ultimele două cereri de plată din PNRR şi preciza că va discuta cu miniştri de resort, dar şi cu oficialii Comisiei Europene.

„Timpul este scurt, iar răspunsurile trebuie să fie rapide, complete şi bine documentate”, a transmis ministrul.

Editor : B.E.