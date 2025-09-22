Ghinea explică atacurile PSD la ministra Mediului: „A schimbat niște oameni, PSD a infestat instituțiile. Coaliția merge șontâc-șontâc”

Senatorul USR Cristian Ghinea susține că atacurile PSD la ministra Mediului, Diana Buzoianu, vin după ce șefii mai multor instituții din subordine au fost dați afară. Acesta susține că PSD a „infestat” instituțiile cu propriii oameni și „țipă” când sunt schimbați.

Cristian Ghinea a fost întrebat, luni, cum vede faptul că senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că ar vota o moțiune împotriva ministrei Mediului (USR).

„Este un pas de agresiune în interiorul Coaliției, care oricum funcționa șontâc-șontâc. Nu văd cum USR va accepta această poziție.

Vom discuta la partid, nu e în regulă ce se întâmplă. Problema este legată de acele centrale vechi. Dacă voiau să le facă, puteau să le facă. Nu din cauza Dianei Buzoianu nu se fac hidrocentralele. Este doar un pretext pentru scandal”, a transmis acesta.

„PSD crede că miniștrii USR sunt papițoi”

Acesta pune atacurile PSD la adresa miniștrilor USR pe seama demiterii unor șefi din instituții.

„Nu uitați că Diana Buzoianu a schimbat niște oameni, inclusiv pe șeful de la Apele Române. A fost scandal și atunci. PSD crede că miniștrii USR sunt niște papițoi care trebuie să vină pe acolo și să nu se atingă de nimeni pus de PSD anterior. PSD a infestat toate instituțiile cu propriii oameni, iar dacă USR se atinge de vreunul, PSD țipă și amenință cu moțiune”, a declarat Ghinea.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, luni, că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă la Camera Deputaților de AUR împotriva ministrei Mediului, chiar dacă fac parte din aceeași Coaliție, pe motiv că este rău intenționată, fie „dovedește că este incompetentă”. Acesta o acuză pe Diana Buzoianu că blochează construirea mai multor hidrocentrale.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis din funcţie pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), Sorin Lucaci, în data de 12 septembrie. Buzoianu a motivat decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică.

Decizia l-ar fi nemulțumit pe liderul PSD Sorin Grindeanu, pentru că a aflat dintr-o postare pe Facebook.

