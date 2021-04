Ghinea: PNRR va fi depus pe 31 mai. Nimic nu a fost respins pentru că nimic nu a fost depus oficial

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat că România va depune la Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pe 31 mai. El a adăugat că niciun proiect nu a fost respins, deoarece nimic nu a fost depus oficial, și că în acest moment au loc negocieri tehnice cu reprezentanții CE. În perioada următoare, la Bruxelles va merge și premierul Florin Cîțu pentru a discuta despre PNRR.

„Continuăm discuțiile pe toate proiectele și toate componentele. CE are dialogul acesta cu toate statele membre. În discuţia cu preşedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban şi cu cei doi vicepremieri am convenit ca mâine, în discuţia pe care o să o am cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Vestager, să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai pentru PNRR”, a spus Cristian Ghinea, după discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis.

El a adăugat că mai multe state europene au anunțat că vor depune proiectele lor pentru redresarea post-COVID după data de 30 aprilie.

Întrebat în legătură cu declarațiile președintelui PNL, Ludovic Orban, care a spus că „în anumite situații nevoie de o abordare tehnică mai bună” în ceea ce privește negocierile pentru PNRR, Ghine a spus că nu vrea să comenteze declarațiile, pentru că nu le-a auzit.

„Ca să lămuresc chestiunea asta cu „s-a greșit” sau nu: nu s-a greșit, este o distanță foarte mare pe care trebuie să o recuperăm de capacitate administrativă, de capacitate de a depune proiecte și am făcut eforturi fabuloase în astea 3 luni împreună cu ministerele de linie”, a spus ministrul.

Ghinea a precizat că proiectele propuse de România nu au fost respinse de către Comisia Europeană.

„Nimic nu a fost respins pentru că nimic nu a fost depus oficial. Sunt discuţii tehnice pe diverse componente. Din moment ce nu am depus... Am primi e-mailuri în care ne spune: aici poate trebuie să îmbunătăţiţi, ce vreţi să faceţi aici?”, a spus el.

”În afară de faptul că PSD vrea să puncteze la isterie nu ste niciun motiv de îngrijorare în acest moment”, a adăugat Ghinea.

Întrebat dacă va merge la Comisia Europeană cu miniştrii care au făcut proiectele pentru PNRR, Ghinea a răspuns: „Este o neînţelegere. Toţi miniştrii sunt invitaţi să participe. Unii vin personal, alţii trimit directorii sau secretarii de stat din ministere. Este un proces de negociere la care miniştrii îşi susţin proiectele, pentru că ei le-au scris. Nu s-au blocat negocierile nicăieri. Am spus că nu aveam cum să îi chem pe ei, au făcut aceste negocieri şi aceste prezentări. Prezentările au fost făcute de către ministerele de linie”.

Întrebat la ce se referea atunci când a spus că sunt instituţii care nu au colaborat foarte bine la realizarea PNRR, ministrul a răspuns; „Să spunem că au fost unii foarte viteji în a propune chestiuni şi când a fost vorba de partea tehnică, de a scrie efectiv, au dispărut din peisaj”.

Ghinea a vorbit și despre proiectul de 600 de milioane de euro pentru conectarea localităților la rețeaua de gaze naturale.

„E răspunsul destul de sceptic al Comisiei pe acea componentă. Este o chestiune tehnică. În general Comisia nu prea agreează finanţarea infrastructurii de combustibil fosil, este o diferenţă de opinie care este şi la irigaţii. Nu e niciun fel de greşeală, nu este matematică. România vrea să investească în reţele de gaze, ne asumăm acest punct de vedere, Comsia este scepticiă”, a spus ministrul.

