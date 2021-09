Ghinea vrea un „call center cu vedete” pentru a convinge șefii de filiale USR PLUS să voteze cu Barna: O să-i zic - Ce faci, Gigele?

Mobilizare generală la USR PLUS pentru al doilea tur de scrutin. Din înregistrarea unei ședințe de partid reiese cum fostul ministru Cristian Ghinea propune un call center cu vedete, adică Dan Barna, Cătălin Drulă și el însuși. Vedetele partidului ar trebui să sune în teritoriu și să mobilizeze membrii la vot în favoarea lui Dan Barna. În primul tur de scrutin, Dacian Cioloș a avut cele mai multe voturi.

Cristian Ghinea: „Uitați-vă pe lista ălora care nu au votat și corectați voi, dacă aveți acces la hartă, corectați voi pe adresa de email.

O să facem un call center cu vedete. Eu, Dan, Drulă, candidații la BN din lista noastră să sune șefi de filiale locale. Deci, acolo unde aveți cazuri de șef de filiale. Mi-a zis, de pildă, cineva de la Vaslui că un om pe care l-a sprijinit eu la locale acum avea o supărare că nu știu ce, nu a primit ceva, și el cu toată filiala au votat cu Darău. P-ăla o să-l sun eu mâine să-i zic - ce faci, Gigele? Da?

Cazuri de genul ăsta de oameni supărați sau care au fost reticenți să mobilizeze în primul tur, dați-ne numele lor, o scurtă descriere ce-i cu el și sunăm de la Dan, la nivelul ăsta de oameni cunoscuți să-i activăm”.

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darău, a obținut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin.

Membrii USR PLUS aleg noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.

Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate, în perioada 15-22 septembrie.

Procesul a fost suspendat în prima zi, pentru aproximativ 24 de ore, după ce a fost constatată o eroare tehnică a platformei de vot, din cauza căreia şi-ar fi putut exprima opţiunea şi persoane care nu aveau acest drept.

Startul celui de-al doilea tur de scrutin urmează să fie stabilit în urma unei ședințe a Biroului Național al formațiunii, care va avea loc astăzi.

În zilele următoare, liderii partidului urmează să stabilească și condițiile în care se va desfășura congresul din 2-3 octombrie, după creșterea incidenței cazurilor de COVID-19. Este luată în calcul inclusiv desfășurarea online.

