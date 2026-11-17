Preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, consideră diferitele propuneri referitoare la reforma administrativă lansate de social democraţi în ultima perioadă drept „fumigene” menite să distragă atenţia de la problemele reale şi arată că liberalii au propria viziune „coerentă şi asumată” a reformei administrative, care include şi reducerea la 300 a numărului de parlamentari.

„România are nevoie urgentă de o reformă administrativă autentică, nu de fumigene aruncate în spaţiul public doar pentru a muta atenţia de la problemele reale ale ţării. În ultimele zile, PSD a lansat pe bandă rulantă scenarii privind comasarea comunelor şi redesenarea hărţii administrative, încercând să confişte o temă vitală pentru viitorul României. În realitate, PSD face exact ceea ce a făcut în toată existenţa sa politică: o cârpeală administrativă! De fiecare dată când s-au aflat la butoane, social-democraţii au evitat reformele profunde şi au preferat improvizaţiile de faţadă, menite să le conserve reţelele de influenţă şi aparatul clientelar. Sub masca unei false eficientizări, propunerile lor nu urmăresc însănătoşirea statului, ci doar o cosmetizare superficială care lasă intacte privilegiile şi risipa din banul public”, a susţinut marţi, Gigel Ştirbu, într-o postare pe Facebook cu titlul „Manifest pentru o reformă, reală, a statului român!”.

Deputatul liberal afirmă că PNL trebuie să propună un pachet complet de reformă, construit pe patru direcţii fundamentale care să vizeze o reorganizare administrativă bazată pe „criterii economice clare, pe eficienţă şi pe respect faţă de comunităţi”, „comasarea instituţiilor centrale «inutile»”, reducerea numărului de parlamentari la 300 şi alegerea primarilor în două tururi.

„Poziţia Partidului Naţional Liberal este fermă şi fără echivoc: reforma administrativă nu se poate face pe bucăţi şi nu se reduce la o simplă trasare de linii pe hartă! O reformă făcută doar de formă, fără a schimba modul în care funcţionează statul de sus până jos, nu va aduce nici economii reale, nici servicii mai bune pentru cetăţeni. PNL are propria viziune, coerentă şi asumată, pentru modernizarea României. De aceea, PNL ar trebui să propună un Pachet Complet de Reformă a Statului, construit pe patru direcţii fundamentale, de la care nu putem face rabat: 1. O administraţie locală suplă, eficientă şi orientată spre cetăţean; (...) 2. Reforma profundă a instituţiilor centrale ale statului (...); 3. Parlament cu 300 de parlamentari - respectarea voinţei românilor (...); 4. Alegerea primarilor în două tururi de scrutin”, a notat Ştirbu în postare.

Parlamentarul PNL arată că reorganizarea administrativă trebuie să urmărească reducerea cheltuielilor de funcţionare „acolo unde aparatul birocratic sufocă bugetul”, scopul nefiind desfiinţarea identităţii locale.

Ştirbu punctează că nu se poate cere primăriilor mici să facă economii, „în timp ce la centru băltesc zeci de agenţii, autorităţi şi structuri paralele care consumă miliarde de lei fără rezultate”, iar „reforma administrativă trebuie să înceapă cu curăţenia la vârful statului: comasarea instituţiilor inutile, eliminarea sinecurilor politice, auditarea cheltuielilor publice şi digitalizarea reală a administraţiei”.

Deputatul mai notează că „PNL susţine ferm reducerea numărului de parlamentari la 300”.

Totodată, Ştirbu argumentează că, pentru „însănătoşirea democraţiei locale”, o condiţie „esenţială” este revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Concluzia este simplă: România nu mai are timp de cârpeli legislative sau de reforme mimate. Partidul Naţional Liberal este pregătit să poarte această dezbatere cu toată responsabilitatea, punând pe masă singurul proiect care modernizează statul român din temelii. Reforma se face prin viziune, curaj şi respect faţă de cetăţean, nu prin calcule electorale de moment!”, conchide Ştirbu.

Editor : A.C.