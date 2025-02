Gigi Becali a confirmat, miercuri, la Digi24, că un apropiat de-ai lui Călin Georgescu i-a cerut 350.000 de dolari, ca să aducă echipa lui Trump în România. Deputatul AUR a declarat că a refuzat să dea banii pentru că nu a vorbit deloc cu fostul prezidențiabil. Totodată, Becali a confirmat că omul de afaceri Ionel Rusen este cel care i-a făcut cunoștință cu Călin Georgescu, căruia i-a promis susținerea dacă intră în turul al doilea.

Gigi Becali spune că a fost contactat de un apropiat de-ai lui Călin Georgescu, care i-a cerut 350.000 de dolari pentru a aduce echipa președintelui american Donald Trump în România.

„Îl cheamă Ovidiu Stănică, care mi-a dat un mesaj, și după aia am și vorbit la telefon că domnul Georgescu are nevoie să fie plătită o sumă de 350.000 dolari în America și dacă am posibilitatea, pentru vizita unor persoane din apropierea președintelui Trump. Știu eu am spus da, eu pot să plătesc 5 milioane, nu mai 300 de mii, că am acolo oameni care dau un telefon și au încredere în mine și plătesc, dar treaba e să mă sune domnul Georgescu. Domnul Georgescu nu m-a sunat, ca atare, n-am mai plătit. Am întrebat după aceea prin alte persoane dacă este din echipă, a zis că îl cunoaște, se cunosc, dar nu este din echipa lui acest Ovidiu Stănică”, a declarat Becali.

Călin Georgescu spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui alt om de afaceri, Ionel Rusen, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut, precizând însă ca la prima întâlnire pe care a avut-o cu fostul candidat la prezidențiale nu i-au fost ceruți bani.

„M-a sunat și mi-a zis că vrea să vină cu domnul Georgescu la mine. A venit cu Georgescu la mine la palat. A fost prima dată (n.r. când l-am întâlnit), habar n-aveam ce spunea și că a fost pe la televizor”, a spus Becali.

Întrebat dacă domnul Rusen și Georgescu, i-au cerut bani pentru campanie, Becali a răspuns: „ Nu, nu, a zis că are bani”.

Gigi Becali spune că nu i-a promis lui Călin Georgescu susținere în primul tur, pentru că la alegerile prezidențiale din 2024 candida și George Simion, iar că acest lucru e posibil doar dacă ajunge în turul 2.

Becali spune că s-a ținut de cuvânt, însă a regretat pentru că în realitate nu-l cunoștea bine. „După toate intervențiile astea publice pe care le-a avut, mi-am dat seama că e un om care n-are nimic. Asta e părerea mea. Pe mine nu mă influențează nimeni. Mi-am dat seama că e un om periculos pentru România. Adică el vorbește numai lucruri aiurea care nu se pot întâmpla” a mai spus el.

