Plenul în care s-a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a transformat într-o luptă personală a lui Gigi Becali cu USR. Deputatul i-a numit „sataniști” pe membrii USR, invocând drept motiv faptul că Diana Buzoianu ar fi dărâmat o biserică. Reacția deputatei USR nu a întârziat să apară.

Gigi Becali, deputat neafiliat: „Este prima dată când iau cuvântul, pentru că am uitat cartela de vot și vreau să votez împotriva moțiunii. Dar pentru că așa a fost să fie, vreau să vă dau un sfat din înțelepciunea vârstei. Voi, opoziția, doamna deputată Buzoianu, ați dărâmat o biserică. Așa că nu vă minunați când vă numesc pe USR sataniști. Să fiți sănătoși!

Diana Buzoianu, deputată USR: „Morala creștină presupune să respecți și legile dictate de Dumnezeu, dar și legile de pe pământ. Domnul Becali trebuie să învețe să respecte și legile din România.

Nemulțumirile lui Becali pleacă de la o biserică pe care familia sa a început să o construiască la Techirghiol, într-o arie protejată recunoscută internațional.

Specialiștii de Mediu au făcut plângere penală și spun că în zonă s-au distrus pajiști esențiale pentru habitatul a mii de păsări.

Editor : M.B.