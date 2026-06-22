Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni că s-ar bucura să existe o nominalizare din partea AUR şi să existe un premier AUR, precizând că „asta este o situaţie ideală în care îşi asumă guvernarea, de care fug mulţi”.

„Nu avem nicio problemă şi cu altă numire. Ne-am bucura să existe o numire, o nominalizare din partea AUR şi să existe un premier AUR. Asta este o situaţie ideală pentru noi, în care ne asumăm guvernarea, o guvernare de care vedem că fug mulţi”, a spus George Simion, la Parlament.

El a arătat că nu înţeleg multe lucruri, de ce se fragmentează partide politice, de ce se nominalizează persoane care n-au fost menţionate în timpul consultărilor de la Cotroceni.

„Sunt foarte, foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă în toate sferele sociale din România, dar poate nu e momentul acum pentru circ, pentru scandal, e momentul pentru consens, pentru reconciliere. Suntem dispuşi să contribuim la acest efort de reconciliere şi le doresc tuturor să le dea Dumnezeu gândul cel bun”, a subliniat Simion.

Simion a mai spus că prima alegere şi prima opţiune politică a formaţiunii sunt alegerile anticipate.

„În continuare ne dorim să ajungem la voinţa poporului. (..) Noi ne dorim alegerile anticipate. Faptul că totodată suntem deschişi pentru dialog, nu vrem să dispară unii şi alţii din viaţa publică, din viaţa politică. Faptul că vedem şi lucruri bune şi lucruri rele e un semn de normalitate şi cred că toţi ar trebui să fim deschişi spre o atare normalitate înclinată spre dialog”, a afirmat el.

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Editor : C.L.B.