Gorghiu, după decizia lui Bolojan de a susține un guvern cu miniștri PSD: „O fi cineva care trebuie să își ceară scuze?”

Deputata PNL Alina Gorghiu atacă conducerea PNL pentru strategia adoptată, amintind că liberalii care erau în favoarea unui guvern condus de Adrian Veștea au fost aproape excluși din partid, în vreme ce acum PNL se arată dispus să susțină un guvern PSD condus de Luca Niculescu.

„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cat cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri.

Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru ca am votat un guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în guvern.

Astazi PNL decide sa voteze un guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu și guvern PSD.

Cine a greșit, o fi cineva care trebuie sa își ceară scuze…ar fi fost mai bine sa fie votat guvernul Vestea pentru PNL sau e mai bine ca PNL alege opoziția?

Sunt întrebări la care răspunsul și-l dă fiecare, dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare

La final va fi guvern. Măcar atât!”, a scris Alina Gorghiu miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că PNL este dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru susținerea politicilor care „servesc interesului României”, și a precizat că PNL va rămâne în opoziție.

„Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a spus Ilie Bolojan.

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Editor : B.P.