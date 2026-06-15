Gorghiu îl acuză pe Bolojan că forțează PNL să treacă în opoziție pentru „proiectul său de prezidențiabil”

Deputata liberală Alina Gorghiu a spus luni, în ședința PNL, că Ilie Bolojan vrea să țină partidul în opoziție pentru că „proiectul său din 2030, adică prezidențiabil, nu se potrivește cu guvernarea”, potrivit surselor Digi24. Aceasta mai susține că „jumatate din șefii de Consilii Județene susțin altceva față de conducerea PNL”.

Gorghiu i-a transmis lui Bolojan că jumătate dintre șefii de CJ nu sunt de acord cu deciziile conducerii PNL.

„Jumătate din șefii de CJ susțin altceva față de conducerea PNL”, a spus Gorghiu în ședința PNL.

Ea îi reproșează lui Bolojan că vrea partidul în opoziție, susținând că e parte dintr-o strategie pentru următoarele alegeri prezidențiale.

„Se cere intrarea în opoziție pentru mulți ani, pentru că proiectul lui Bolojan din 2030, adică prezidențiabil, nu se potrivește cu guvernarea”, a spus ea.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni pentru a lua o decizie în privinţa situaţiei create în urma nominalizării prim-vicepreşedintelui Adrian Veştea pentru funcţia de premier.

Liberalii au decis să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD, cu 39 voturi pentru, 10 împotrivă şi 5 abţineri.

Adrian Veştea a plecat înainte ca ședința să se încheie şi a spus că încă nu are o rezoluţie din partea conducerii liberalilor, dar că nu îşi depune mandatul în cazul în care va fi respins de liberali.

„Nu există o rezoluţie dată, aşteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla, trebuie să ajung într-un platou de televiziune. Încă nu am o rezoluţie finală. Nu îmi voi depune mandatul, voi candida pentru poziţia de premier al României şi voi face un Guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetăţean responsabil din ţara asta trebuie să şi-l asume. Eu mi-l asum”, a mai spus Veştea.

Veştea a plecat însoţit de senatorul PNL Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă a negociat Guvernul cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, Veştea a răspuns: „Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii”.

„Nu trădez, ci sunt responsabil”, a adăugat Adrian Veştea.

Editor : C.L.B.