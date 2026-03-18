Gorghiu: Nu se pune problema ieşirii PNL de la guvernare. Avem o responsabilitate mai importantă decât calcule electorale

Deputata liberală Alina Gorghiu a declarat, miercuri, că PNL nu va părăsi coaliția de guvernare, respingând speculațiile legate de o posibilă ieșire a partidului din guvern, generate de amendamentele PSD la bugetul pe 2026.

„Este total imatur. Nu suntem într-un context care să ne permită să ne jucăm cu tot felul de știruțe și povești pe surse”, a precizat Gorghiu, miercuri la RFI.

Ea a subliniat că partidul rămâne în coaliție.

„Ne facem foarte rău cu toate speculațiile și sursele care merg spre presă. Am auzit ideea dezbătută deja public pe toată media că PNL ar pregăti ieșirea de la guvernare, că premierul este aproape gata să-și dea demisia. Vreau să vă spun că nu este nimic mai fals. În Biroul Executiv la care eu și încă 20 și ceva de colegi am participat luni nu s-a discutat așa ceva”, a explicat Gorghiu.

Deputata PNL a criticat ideea competiției între partidele coaliției.

„Apare tot pe surse ideea unei competiții între PNL și PSD, cine iese primul de la guvernare. Este total imatur. Nu suntem într-un joc politic, nu suntem într-un moment economic facil sau roz pentru România, nu suntem într-un context de securitate internațională care să ne permită să ne jucăm cu tot felul de știruțe și povești pe surse”, a adăugat ea.

Gorghiu a subliniat că PNL are o responsabilitate politică mai mare decât calculele electorale.

„Nu se pune problema ieșirii PNL de la guvernare. Vom vedea la sfârșitul zilei cum va fi acest buget. Eu cred că va fi într-o formă cât mai apropiată de forma care a ieșit din Guvern. Noi trebuie să producem soluții, nu trebuie să ne gândim în permanență cum să anticipăm crize politice”, a conchis deputata PNL.

Proiectul bugetului pe 2026 urmează să fie dezbătut miercuri în plenul Parlamentului, după două zile de discuții tensionate, cu atacuri între Putere și Opoziție și chiar în interiorul coaliției.

Unele amendamente ale PSD au fost adoptate, în special cu sprijinul AUR, spre nemulțumirea PNL și USR, care au cerut social-democraților să nu modifice documentul aprobat de Guvern.

Discuțiile de miercuri din comisiile reunite de buget s-au blocat, după ce amendamentul susținut de PSD privind pachetul de ajutoare sociale a fost votat, însă rezultatul votului a fost contestat. Amendamentul a primit 23 voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR nu au votat, deşi au fost prezenţi în sală, exprimând opţiunea „Prezent, nu votez”.

