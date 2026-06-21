Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un premier liberal va fi învestit în Parlament

Deputatul PNL Alina Gorghiu cataloghează drept „abuzivă” hotărârea Congresului Extraordinar al partidului de a solicita demisia ei şi a liberalilor Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, ea arătând că exprimarea liberă a opiniei nu poate fi considerată delict. Totodată, ea îl atacă pe Ilie Bolojan și susține că „îi este teamă” de faptul că un premier liberal ar putea fi învestit în Parlamentul României.

Fostul preşedinte interimar al PNL Alina Gorghiu consideră că hotărârea Congresului Extraordinar al PNL de a solicita demisia sa şi a celor patru colegi liberali este una abuzivă, care adânceşte o ruptură în PNL.

„Eu ca fost preşedinte am şi dreptul, dar am şi obligaţia şi am spus-o lui Bolojan în ultima şedinţă de Birou Politic Naţional să atragă atenţia că această ruptură, dacă are loc, va fi în detrimentul Partidului Naţional Liberal.

Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea de exprimare şi de conştiinţă în interiorul partidului”, a afirmat Alina Gorghiu, la Antena 3, citată de News.ro, duminică, după adoptarea cu unanimitate de voturi, în Congresul Extraordinar al PNL, a deciziei privind solicitarea demisiei sale şi a lui Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma.

Ea a argumentat că din cauza lui Ilie Bolojan s-a ajuns în situaţia actuală „de impas”, spunând că „opţiunile personale” ale preşedintelui PNL au condus la această situaţie.



„Dacă eu sunt în situaţia aceasta de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu este pentru că e foarte stăpân pe situaţie, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal mâine va fi învestit în Parlamentul României şi că situaţia României va fi deblocată”, a spus Alina Gorghiu.



Întrebată dacă va fonda un alt partid, Gorghiu a răspuns: „Vom reveni în PNL pentru că PNL este un partid istoric, care ştie ce înseamnă legea, respectul de sine, libertatea de exprimare şi de conştiinţă”.

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Editor : C.S.