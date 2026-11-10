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Gorghiu și Pauliuc, schimbate din Delegaţia permanentă a Parlamentului României Ia Adunarea Parlamentară a NATO, la cererea PNL

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plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
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Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, înlocuirea Nicoletei Pauliuc şi a Alinei Gorghiu din Delegaţia permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO, PNL solicitând schimbarea celor două cu senatorul Silviu Coşa şi cu deputatul Robert Sighiartău. Cele două liberale sunt din grupul celor celor care au contestat în instanţă deciziile luate de Congresul PNL.

Plenul comun a votat o hotărârenprivind aprobarea componentei nominale a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului Romåniei Ia Adunarea Parlamentară a NATO prin care se înlocuieşte senatoarea Nicoleta Pauliuc din funcţia de membru în Delegaţie cu liberalul Silviu Coşa.

De asemenea, Alina Gorghiu a fost înlocuită cu Robert Sighiartău.

Alina Gorghiu, unul dintre liberalii care au contestat în justiţie Congresul PNL, a reacţionat, luni, după decizia luată de conducerea PNL prin care cei care nu renunţă la aceste sesizări vor fi excluşi din grupurile parlamentare ale PNL.

Gorghiu arată că, atunci când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea la justiţie, ai depăşit o linie roşie şi precizează că nu îi este frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu. „N-o să mă las şantajată, intimidată, n-am de gând să-mi retrag nicio sesizare”, a mai spus Gorghiu.

Şi senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a transmis, luni seară, că nu se lasă intimidată de ultimatumul dat de liderul formaţiunii, Ilie Bolojan, pe care-l acuză că înlocuieşte libertatea de opinie cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul.

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Editor : B.E.

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