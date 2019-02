Greşeli grave în amendamentul lui Dragnea. Năsui: În bugetul SRI nu există nici capitolul, nici banii

"Cum să scoți 10 milioane din 3 milioane? Numai domnul Dragnea știe. Mai suspect este că nici reprezentanții ministerului finanțelor, care și-au dat acordul pe amendament, nu și-au dat seama", semnalează deputatul USR Claudiu Năsui.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Postarea integrală a deputatului USR:

"Cineva și-a bătut joc de domnul Dragnea și i-a scris amendamentul prost.

Ieri am terminat comisia pentru buget la ora 1 noaptea. Iar când am ajuns acasă am verificat un lucru care mi s-a părut suspect în comisie și pe care o să-l ridic azi. Domnul Dragnea a venit cu câteva amendamente prin care să scadă bani de la SRI și să-i adauge la sănătate. Bun, nicio problemă. Amendamentul a trecut ca prin brânză prin comisia pentru buget și a primit, evident, și acordul ministerului finanțelor. Dar ce să vezi că amendamentul are ca sursă de finanțare niște bani care nu există!

Domnul Dragnea ne spune că ia 10 milioane de lei, printre altele, bani de la capitolul „sănătate” de la SRI din titlul „transferuri între unități ale administrației publice”. Problema care e? Că SRI nu doar că nu are acel titlu deloc la capitolul sănătate, ci are doar 3 milioane în tot capitolul. Cum să scoți 10 milioane din 3 milioane? Numai domnul Dragnea știe. Mai suspect este că nici reprezentanții ministerului finanțelor, care și-au dat acordul pe amendament, nu și-au dat seama." Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a popus recent ca bugetul SRI să se reducă cu aproximativ 450 de milioane de lei. Banii ar urma să se împartă între Ministerul Sănătății, Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Amendamentele au fost depuse la comisiile de specialitate a anunţat, luni, liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,