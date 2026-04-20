Live TV

Grindeanu: A bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru PSD

Data actualizării: Data publicării:
Din articol
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, luni la evenimentul „Momentul Adevărului” desfășurat la Parlament, că menținerea social-democraților în actuala formulă de guvernare reprezintă „o capcană politică mortală”, în contextul în care partidul urmează să voteze asupra retragerii sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

Într-un discurs dur la adresa partenerilor de guvernare, Grindeanu a susținut că PSD a devenit ținta unor atacuri sistematice și că politicile actualului Executiv au dus la degradarea situației economice și sociale.

Grindeanu a afirmat că alianța de guvernare și-a pierdut scopul inițial și că social-democrații au ajuns să fie ținta unor atacuri constante.

„Am intrat de bună-credință în această construcție politică gândită inițial ca un scut împotriva populismului… L-am abandonat de a doua zi, iar de 10 luni vedem un război continuu împotriva PSD și a oamenilor de stânga”, a mai spus liderul social-democraților.

El a susținut că „propaganda de dreapta” ar fi transformat PSD într-un „alibi pentru toate problemele economice și sociale”.

Mesajul central al liderului PSD a fost legat de poziția partidului în coaliție, pe care o consideră dezavantajoasă.

„Eu și majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru Partidul Social Democrat”, a mai spus Grideanu.

Și a adăugat că „mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat”.

Grindeanu a sugerat că PSD riscă să fie redus la rolul de „sac de box” sau „rezervor de voturi” în actuala formulă politică.

O mare parte a discursului a fost dedicată criticilor economice la adresa guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Actualul premier a preluat o economie pe creștere și în doar 6 luni a dus-o în recesiune tehnică”, a mai precizat el.

El a invocat scăderi ale consumului, producției industriale și investițiilor, susținând că politicile guvernamentale au afectat direct populația și mediul economic.

Grindeanu a acuzat și o distribuție inechitabilă a poverii fiscale: „Asta înseamnă austeritate pentru muncă și scutiri pentru marele capital!”.

Liderul PSD a afirmat că partidul riscă să își piardă identitatea de stânga dacă rămâne în actuala formulă de guvernare.

„A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor noastre valori”, a subliniat președintele social-democraților.

El a insistat că PSD trebuie să redevină „un scut de protecție” pentru populație și să se delimiteze de politicile de austeritate.

În final, Grindeanu a cerut colegilor săi să voteze în funcție de conștiință și de viitorul partidului.

„Astăzi trebuie să facem o schimbare înainte să fie prea târziu… Să spunem ferm și clar: AJUNGE. PÂNĂ AICI. În acest mod nu se mai poate!”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Surpriză: Andreea Bălan și Victor Cornea!
Digi Sport
Surpriză: Andreea Bălan și Victor Cornea!
Descarcă aplicația Digi Sport
