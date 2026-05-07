Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, nu exclude varianta formării unui guvern minoritar alcătuit din PNL și USR, în cazul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu reușește să strângă o majoritate parlamentară. Pîslaru a declarat că Ilie Bolojan rămâne „cea mai bună soluție pentru România” și a susținut continuarea reformelor începute de actualul Executiv.

„În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat țara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Acesta a afirmat că scenariul unui nou mandat pentru Bolojan este „fezabil” și constituțional.

„Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este, de altfel, și constituțional. Este de mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întrunește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România”, a mai spus ministrul interimar.

Editor : Ș.A.