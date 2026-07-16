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Grindeanu acuză PNL și USR că vor să rămână la putere ca să împartă contracte și posturi în agențiile de stat

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat joi, la Antena 3 CNN, că PNL și USR vor să rămână la putere, blocând negocierile pentru formarea noului Guvern, ca să împartă în continuare contracte și posturi în agențiile de stat. El mai spune că între timp PSD face demersuri pentru a strânge voturile necesare pentru învestirea unui Guvern.

Grindeanu susține că PNL şi USR vor să rămână la guvernare pentru că, deşi are puteri limitate, Executivul încă mai poate aloca diverse contracte. 

„Există forțe politice, și în special PNL și USR, care în acest moment doresc să perpetueze această stare care nu e una bună pentru România, indiferent cine se află la putere și indiferent cine este în opoziție. Vor să fie în continuare la putere. De ce? Fiindcă e foarte simplu. Chiar dacă ești un guvern cu puteri limitate, contractele pentru SEAP, pentru digitalizare, pentru toate lucrurile, pentru ONG-urile de casă, înființate peste noapte – și care, deși sunt făcute de două săptămâni, câștigă licitații la SGG. Pentru lucrurile acestea,” a declarat Grindeanu.

Șeful PSD a dat și exemple apărute în spațiul public.

„Am văzut în presă, surprinzător în presa de dreapta, ceea ce mă miră, un exemplu cum la Secretariatul General al Guvernului a câștigat un ONG făcut acum două luni, dacă nu mă înșel, o licitație de vreo 500.000 de euro. Mă rog, așa, fără experiență, fără nimic. Și deloc întâmplător, domnul respectiv, cel care deține acest ONG, fiind un apropiat al PNL-ului și al fostului Secretar General al PNL-ului. Nici nu știu dacă Secretarul General al PNL-ului e Motreanu sau e prim-vicepreședinte, că la ei cu Congresul e mai greu, dar, oricum, e pe acea zonă. Pentru asta, să știți, guvernul cu puteri limitate are toate prerogativele să facă licitații, să dea bani publici, să se întâmple lucruri”, spune Grindeanu.

În plus, el a reclamat că PNL şi USR au demarat concursul pentru entităţi publice ale căror mandate de management expiră abia peste un an.

„Au început concursurile pentru managerii de la agenţiile, pe care unele dintre ele, ca de obicei, vor să le vândă pe nimic, şi ştim acest lucru. Chiar dacă le expiră contractul peste un an, au început concursul de acuma, ca să se termine foarte repede, cât mai sunt în zonă de interimat, nu cumva să se întâmple concursuri corecte. Despre asta e vorba, de aceea îşi doresc să rămână în continuare”, adaugă șeful social-democraților.

Sorin Grindeanu a mai spus că îşi doreşte un Guvern stabil, însă îi este dificil să creadă că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Potrivit acestuia, PSD face demersuri pentru a aduna cele 233 de voturi de care are nevoie pentru învestire.

„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment, PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru o majoritate în Parlament, dar nici ceilalţi nu o fac. Noi suntem cel mai aproape în a face acest lucru, am speranţa că în următoarele săptămâni vom putea să avem această majoritate astfel încât să avem un guvern stabil, aşa cum îşi doresc românii, şi să nu mai trăim cu un prim-ministru care ne spune la fiecare cinci miunte că vrea să plece, dar nu pleacă”, a adăugat Grindeanu.

Editor : C.L.B.

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