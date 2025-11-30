Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl deranjează și ce condiție pune ca PSD să nu plece din Coaliție

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară.

„Noi, când am decis să intrăm la guvernare, am decis într-un for lărgit de conducere al PSD, am votat aproape 5.000 de oameni. (..) Am luat această decizie, într-un procent destul de mare, şaptezeci şi ceva la sută. Sigur că, între timp, s-au întâmplat lucruri. S-au întâmplat lucruri cu care nu pot să spun că PSD-ul a fost de acord. Cu CASS pentru mame, cu CASS pentru veteranii de război, cu CASS pentru deţinuţii politici, cu CASS pentru personalul monahal, ca să dau doar câteva exemple. Sunt lucruri cu care nu am fost de acord. Am fost într-o minoritate, şi suntem într-o minoritate în această coaliţie. Totuşi, în acest moment, PSD-ul are undeva în Parlament, până în 30%, ceea ce nu înseamnă că avem 50%, ceea ce nu înseamnă că putem să facem singuri o coaliţie care să fie majoritate. PSD-ul are undeva în jur de 45% din coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu, la RTV, potrivit News.ro.

El a precizat că ei au intrat în această coaliţie de bună credinţă, încercând să vină cu proiecte, cu propuneri, cu măsuri care să fie bune pentru români dar nu de fiecare dată propunerile social-democraţilor au fost acceptate.

„Vedem cu toţii că pare, în acest moment, că măsurile adoptate prin Pachetul 1 şi chiar prin Pachetul 2 nu şi-au atins ţinta, pare că lucrurile, din punct de vedere economic, nu merg în direcţia potrivită şi atunci este absolut necesar să venim cu aceste măsuri de relansare. Noi le-am trimis de două luni de zile, (..) partenerilor din coaliţie”, a spus liderul PSD.

Întrebat ce se întâmplă dacă nu sunt luate în considerare propunerile PSD şi premierul decide să taie 10% din salarii, Sorin Grindeanu a răspuns:

„E clar că în acel moment nu se mai doreşte ca PSD-ul să facă parte din această coaliţie”. ”Din momentul în care se încalcă cele două lucruri, adică, se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există acel pachet de relansare economică, evident că da, PSD-ul nu mai face parte din această coaliţie. Pe de-o parte, parlamentar, acest lucru poate să fie printr-o moţiune de cenzură, dar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, în acel moment, guvernul este picat. Nu mai trebuie să stai. Sunt lucruri care ţin de tehnică parlamentară. În momentul acela nu mai avem coaliţia care e formată din cele patru partide, este o altă componenţă a acestei coaliţii, deci automat guvernul se consideră a fi picat. Dar astea sunt chestiuni de tehnică parlamentară. Nu există semne de întrebare, nu există niciun fel de virgulă, niciun fel de negociere”.

Întrebat dacă şi-ar dori să fie premier, Grindeanu a spus: „Noi am semnat acel protocol, dar l-a semnat PSD cu PNL cu USR cu UDMR şi cu minorităţile. Nu scrie niciunde în acel protocol de Grindeanu să fie prim-ministru în 2027 sau de Bolojan. Trebuie să fie reprezentantul PNL-ului, iar din 2027 reprezentantul PSD-ului. Nu se încurcă nimeni în nume”.

