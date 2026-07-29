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Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat amendamentul PSD privind posturile din Sănătate

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Sorin Grindeanu, după ședința Coaliției de guvernare, la Palatul Parlamentului, în Bucuresti, 19 martie 2026.  Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Sorin Grindeanu le-a mulțumit deputaților PNL care au votat amendamentul PSD privind deblocarea posturilor din spitale, deși Guvernul a adoptat și el un memorandum în acest sens. Liderul PSD a transmis că liberalii „au trecut peste ordonul politic cinic al lui Bolojan”. 

Liderul PSD a vorbit, într-o conferință de presă la Parlament, despre adoptarea amendamentului depus de social-democrați care deblochează angajările în spitale, în limita bugetelor deja aprobate.

„Am văzut că aseară domnul Bolojan număra iar paturi contabil. Încă nu a înțeles că viața oamenilor nu este un tabel excel. Aici însă vreau să le mulțumesc în mod special celor 14 deputați PNL care au trecut peste ordinul politic cinic al lui Bolojan și au votat acest amendament. Celorlalți le transmit să le fie rușine!”, a declarat Grindeanu.

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Potrivit votului electronic, deputații liberali care au votat proiectul legislativ sunt:

  • Sebastian Burduja
  • Bogdan Huțucă 
  • Octavian Oprea
  • Marcel Vela
  • Andrei Teslariu
  • Andrei Baciu
  • Lucian Bode
  • Alina Gorghiu
  • Aneta Matei
  • Eduard Mititelu
  • Popa Alexandru
  • Sebastian Rusu
  • Ionuț Stroe
  • George Scarlat

Printre aceștia se află numeroși contestatari ai premierului Ilie Bolojan, iar o parte dintre ei au atacat în instanță deciziile luate de conducerea PNL în ultima perioadă. 

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Editor : A.G.

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