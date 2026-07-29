Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat amendamentul PSD privind posturile din Sănătate

Sorin Grindeanu le-a mulțumit deputaților PNL care au votat amendamentul PSD privind deblocarea posturilor din spitale, deși Guvernul a adoptat și el un memorandum în acest sens. Liderul PSD a transmis că liberalii „au trecut peste ordonul politic cinic al lui Bolojan”.

Liderul PSD a vorbit, într-o conferință de presă la Parlament, despre adoptarea amendamentului depus de social-democrați care deblochează angajările în spitale, în limita bugetelor deja aprobate.

„Am văzut că aseară domnul Bolojan număra iar paturi contabil. Încă nu a înțeles că viața oamenilor nu este un tabel excel. Aici însă vreau să le mulțumesc în mod special celor 14 deputați PNL care au trecut peste ordinul politic cinic al lui Bolojan și au votat acest amendament. Celorlalți le transmit să le fie rușine!”, a declarat Grindeanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit votului electronic, deputații liberali care au votat proiectul legislativ sunt:

Sebastian Burduja

Bogdan Huțucă

Octavian Oprea

Marcel Vela

Andrei Teslariu

Andrei Baciu

Lucian Bode

Alina Gorghiu

Aneta Matei

Eduard Mititelu

Popa Alexandru

Sebastian Rusu

Ionuț Stroe

George Scarlat

Printre aceștia se află numeroși contestatari ai premierului Ilie Bolojan, iar o parte dintre ei au atacat în instanță deciziile luate de conducerea PNL în ultima perioadă.

Citește și:

VIDEO Ceartă în Parlament pe posturile din Sănătate. Rogobete: „Croitorașul cel viteaz, Bolojan, a tăiat tot”. Cozma: „Să lăsăm vrăjeala”

Editor : A.G.