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Grindeanu anunță că PSD e aproape de a forma o majoritate: „O voi prezenta transparent dacă voi fi nominalizat premier”

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Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că în acest moment social-democraţii sunt aproape de a avea o majoritate în Parlament, precizând că o va prezenta transparent dacă va fi nominalizat prim-ministru. El îndeamnă ca „toată lumea să lase un pic tonul mai jos” şi să se încerce formarea unui guvern.

„În acest moment noi avem protocoale cu grup de colaborare în Parlament, cu grupuri politice, e adevărat mai mici. Dacă vă aduceţi aminte, propunerea de guvern, Veştea, a avut, dacă nu mă înşel, 189 de voturi în Parlament. Eu vă spun că în acest moment suntem aproape de a avea o majoritate, doar că acea majoritate este un lucru corect şi, în sensul acesta, am înţeles apelul UDMR-ului. Această majoritate trebuie să fie una transparentă. Şi asta e un lucru corect”, a declarat Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că dacă va fi nominalizat prim-ministru, atunci va prezenta majoritatea pe care se bazează în mod transparent.

„Pentru că nu pot să fac majorităţi ascunse şi n-aş accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înţeleg reţinerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă doreşte o majoritate transparentă. Şi dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent pe care mă bazez”, a mai transmis liderul PSD.

El susţine că trebuie lăsate deoparte chestiunile populiste şi trebuie să se încerce formarea unui guvern.

„De aceea vă spun că eu cred că e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos, să lăsăm chestiuni populiste, pentru că în această perioadă se întâmplă lucruri şi de acest tip, şi să încercăm să facem un guvern”, a mai afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a mai adăugat că social-democraţii nu susţin scenariul unui guvern tehnocrat.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că soluţia pe care o vede fezabilă este formarea unui guvern de tranziţie, a unui guvern ”de armistiţiu”, cu un premier tehnocrat şi cu miniştri tehnocraţi.

„Soluţia pe care am propus-o la începutul verii şi pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziţie, am spus un guvern de armistiţiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier... în principal, care să se bazeze pe tehnocraţi, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxy tehnocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea”, a declarat Bolojan.

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Editor : C.L.B.

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