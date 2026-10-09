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Grindeanu anunță că PSD susține refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR și este pregătit să-și asume guvernarea

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
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Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a precizat, vineri, că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării. Potrivit lui Grindeanu, o discuţie despre viitorul unei ţări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern, ci trebuie să se vorbească și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii şi de a le duce până la capăt.

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcţia economică a ţării, dacă refacerea unei majorităţi stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice şi electorale. Au trecut cinci luni de blocaj şi suntem din nou în faţa aceleiaşi alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia şi interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris preşedintele PSD pe Facebook. 

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Sorin Grindeanu arată că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

„Totul pe baza unui program care să ofere României şansa de a-şi redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investiţiile pentru crearea locurilor de muncă”, adaugă liderul PSD. 

Potrivit lui Grindeanu, o discuţie despre viitorul unei ţări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern.

„Trebuie să vorbim şi despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii şi de a le duce până la capăt. Atunci când aproape 90% dintre români au spus că ţara merge într-o direcţie greşită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să ţină cont de acest semnal şi să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declaraţii politice”, a menționat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirma joi seară că nu îşi doreşte un guvern minoritar PSD pentru că o astfel de mişcare politică ar duce partidul într-o zonă vulnerabilă”.

„Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziţionarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care... Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar - n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu difuzat, joi seară, de Antena 3.

Editor : Ș.R.

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