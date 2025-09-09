Grindeanu anunță că va prezenta programul PSD de relansare economică

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de relansare economică.

Sorin Grindeanu a avut marţi, la Palatul Parlamentului, întâlniri cu mai mulţi miniştri PSD.

„Azi am discutat cu câţiva miniştri ceea ce voi prezenta şi vom prezenta joi şi în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Ăsta a fost rostul discuţiilor mele astăzi cu mai mulţi miniştri, şi cu secretarul general al Guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, şi cu ministrul Sănătăţii, şi cu cel al Muncii, şi al Energiei, şi al Transporturilor”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

El a menţionat că, după ce programul de relansare economică va fi finalizat, acesta va fi prezentat şi transmis către coaliţia de guvernare.

