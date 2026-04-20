Grindeanu spune în ce condiții ar accepta să devină premier. Ce spune despre funcția lui la Camera Deputaților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat ce vor face social-democrații în următoarele zile, după ce i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. El nu exclude nici ca PSD să formeze o majoritate fără PNL și să preia și funcția de premier, dar nici ca partidul său să treacă în opoziție. Întrebat dacă renunță la funcția de președinte al Camerei Deputaților, în cazul ieșirii de la guvernare, Grindeanu a evitat să dea un răspuns.

„Am mers de bună credință, încercând să facem bine, dar din prima zi am fost tratați ca adversari politici, nu ca parteneri. În acest moment, lucrurile sunt nefuncționale în acest Guvern, toți am văzut. Fiecare a simțit că nu există un act de guvernare articulat, îndreptat spre români, altfel n-am avea 80% dintre români care spun că lucrurile merg în direcție greșită”, a spus Grindeanu la România TV.

El a spus că-l îndeamnă pe Ilie Bolojan, care a anunțat în această seară că nu demisionează, „să-și reducă tonalitatea”: „Dacă vrea să existe o majoritate pro-europeană în Parlament, acest lucru e aproape imposibil fără PSD”.

„Dacă aș avea în spate o majoritate în Parlament și dacă colegii mei din PSD vor considera că eu trebuie să ocup această funcție, aș accepta să fiu premier”, a spus Grindeanu.

El a spus că are așteptări de la consultările care vor fi convocate la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Ne-am dori ca odată cu consultările de la Cotroceni sa avem o soluție rapidă, care sa includă PSD, dar vom avea condiții mai dure decât acum 10 luni, sau o soluție care sa nu includă PSD și atunci trecem în opozitie”a spus el, adâugând că miniștrii PSD vor demisiona din Guvern doar după ce va fi încheiată perioada de consultari și dacă nu se ajunge la o soluție convenabilă pentru PSD.

„Ori rămânem la guvernare, dar fără Ilie Bolojan – nu vorbesc de persoana Ilie Bolojan, ci de modul în care a înțeles să conducă guvernul să măsurile e care le-a luat, fie trecem în opoziție și nu vom mai avea nici secretari de stat nici prefecți”, a explicat el.

Grindeanu nu exclude să depună o moțiune de cenzură la adresa Guvernului. Totuși, a subliniat el, „nu o să facem moțiune cât avem reprezentanți în guvern”.

„Când s-a semnat un protocol nu au fost doar funcții guvernamentale, ci și președinția Senatului, a Camerei, toate sunt parte a acestui protocol. Când se renegociază, aceste funcții sunt pe masă, nu se ține nimeni de scaun, în afară de Ilie Bolojan”, a spus el.

Întrebat din nou dacă va demisiona, dacă PSD trece în opoziție, Grindeanu a spus: „Lucrurile vor intra într-un nou scenariu, vom vedea ce se va întâmpla”.

Întrebat dacă contează pe sprijinul lui Nicușor Dan, Grindeanu a spus: „Eu contez pe ce-i spune Constituția președintelui să facă, poziția de mediator. Asta spune Constituția, nu a ieșit din limitele date de Constituție. Istoria politică dintre PSD și președintele Nicușor Dan nu e decât de adversar politic, dar pot să constat azi că avem un președinte care-și înțelege poziția de mediator”.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Rumen Radev.
4
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Digi Sport
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dominic Fritz
Dominic Fritz: Nu există niciun motiv pentru demisia lui Ilie Bolojan. Rămânem alături e el
lia olguta vasilescu
Olguţa Vasilescu spune ce pași va face PSD după ce i-a retras sprijinul politic lui Bolojan
ID335856_INQUAM_Photos_George_Calin
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce PSD i-a retras sprijinul politic: „Voi continua să exercit mandatul de premier!”
constantin toma in studioul digi24
Primarul Constantin Toma a votat în favoarea premierului Bolojan: „S-au spus foarte multe neadevăruri în şedinţa PSD”
ilie bolojan
PNL merge până la capăt cu Bolojan, în ciuda deciziei PSD: vot în unanimitate. Ce au discutat liderii în ședință (surse)
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oficial. Bolojan rămâne fără susținerea PSD, vot covârșitor în...
man 1
Manifestație în Piața Victoriei pentru susținerea premierului Ilie...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Donald Trump anunță că...
alexandru nazare
România a obţinut finanţări de peste 2 miliarde euro pentru...
Ultimele știri
SUA încep rambursarea taxelor ilegale impuse de Trump. Sunt în joc miliarde de dolari
Oana Țoiu, după întrevederea cu Roberta Metsola: România este neabătută în drumul său european
Microbuz cu șapte persoane, răsturnat în Bistrița-Năsăud. Trei victime au nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de...
Fanatik.ro
Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Lider UDMR, luat prin surprindere de un eveniment anunțat de oamenii lui Peter Magyar în Ardeal, la Băile...
Adevărul
Actorul Marius Manole a aflat o poveste veche despre premierul Bolojan de la o chelneriță din Oradea. „Asta...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Decizie istorică a Înaltei Curți privind TVA. Explicațiile consultantului fiscal Gabriel Biriș
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A murit Patrick Muldoon. Actorul cunoscut din „Days of Our Lives” și „Melrose Place” avea 57 de ani
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...