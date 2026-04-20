Grindeanu spune în ce condiții ar accepta să devină premier. Ce spune despre funcția lui la Camera Deputaților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat ce vor face social-democrații în următoarele zile, după ce i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. El nu exclude nici ca PSD să formeze o majoritate fără PNL și să preia și funcția de premier, dar nici ca partidul său să treacă în opoziție. Întrebat dacă renunță la funcția de președinte al Camerei Deputaților, în cazul ieșirii de la guvernare, Grindeanu a evitat să dea un răspuns.

„Am mers de bună credință, încercând să facem bine, dar din prima zi am fost tratați ca adversari politici, nu ca parteneri. În acest moment, lucrurile sunt nefuncționale în acest Guvern, toți am văzut. Fiecare a simțit că nu există un act de guvernare articulat, îndreptat spre români, altfel n-am avea 80% dintre români care spun că lucrurile merg în direcție greșită”, a spus Grindeanu la România TV.

El a spus că-l îndeamnă pe Ilie Bolojan, care a anunțat în această seară că nu demisionează, „să-și reducă tonalitatea”: „Dacă vrea să existe o majoritate pro-europeană în Parlament, acest lucru e aproape imposibil fără PSD”.

Grindeanu nu exclude varianta de a ajunge premier în viitorul guvern.

„Dacă aș avea în spate o majoritate în Parlament și dacă colegii mei din PSD vor considera că eu trebuie să ocup această funcție, aș accepta să fiu premier”, a spus Grindeanu.

El a spus că are așteptări de la consultările care vor fi convocate la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Ne-am dori ca odată cu consultările de la Cotroceni sa avem o soluție rapidă, care sa includă PSD, dar vom avea condiții mai dure decât acum 10 luni, sau o soluție care sa nu includă PSD și atunci trecem în opozitie”a spus el, adâugând că miniștrii PSD vor demisiona din Guvern doar după ce va fi încheiată perioada de consultari și dacă nu se ajunge la o soluție convenabilă pentru PSD.

„Ori rămânem la guvernare, dar fără Ilie Bolojan – nu vorbesc de persoana Ilie Bolojan, ci de modul în care a înțeles să conducă guvernul să măsurile e care le-a luat, fie trecem în opoziție și nu vom mai avea nici secretari de stat nici prefecți”, a explicat el.

Grindeanu nu exclude să depună o moțiune de cenzură la adresa Guvernului. Totuși, a subliniat el, „nu o să facem moțiune cât avem reprezentanți în guvern”.

Grindeanu nu a avut însă un răspuns clar în ceea ce privește funcția sa de șef al Camerei Deputaților.

„Când s-a semnat un protocol nu au fost doar funcții guvernamentale, ci și președinția Senatului, a Camerei, toate sunt parte a acestui protocol. Când se renegociază, aceste funcții sunt pe masă, nu se ține nimeni de scaun, în afară de Ilie Bolojan”, a spus el.

Întrebat din nou dacă va demisiona, dacă PSD trece în opoziție, Grindeanu a spus: „Lucrurile vor intra într-un nou scenariu, vom vedea ce se va întâmpla”.

Întrebat dacă contează pe sprijinul lui Nicușor Dan, Grindeanu a spus: „Eu contez pe ce-i spune Constituția președintelui să facă, poziția de mediator. Asta spune Constituția, nu a ieșit din limitele date de Constituție. Istoria politică dintre PSD și președintele Nicușor Dan nu e decât de adversar politic, dar pot să constat azi că avem un președinte care-și înțelege poziția de mediator”.

