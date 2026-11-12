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Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am cerut lui Neacșu să fie fără milă”

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Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sorin Grindeanu a declarat că peste o sută de entități ale statului vor dispărea în urma reformei instituțiilor și companiilor de stat. Liderul PSD i-a cerut vicepremierului Marian Neacșu, ministru de Interne, să fie fără milă în procesul de reorganizare.

„Săptămâna viitoare, luni, Marian Neacșu va ieși cu primul draft legat de desființarea, comasarea și reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat. I-am cerut, asta a fost la nivel personal, să fie fără milă. Fără milă”, a afirmat liderul PSD, Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Acesta a anunțat că „cel puțin 100 de entități ale statului vor dispărea”.

„Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituții care se calcă pe picioare. Dau exemplu Ministerul Transporturilor. Prin PNRR, domnul Ghinea a considerat necesar să avem o nouă companie, care se numește CNIR și care face exact același lucru ca CNAIR. Doar că acum trebuie să avem două instituții. Nu văd de ce. (…) Eu vă asigur, nu o să intru în detalii. Marian Neacșu va prezenta primele măsuri și va explica de ce cel puțin 100 de entități ale statului vor dispărea”, a precizat Grindeanu.

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Președintele social-democraților a  susținut că Ilie Bolojan a cerut populației să facă sacrificii, însă consideră că a venit momentul „să punem statul la treabă”.

„Asta se va întâmpla. Iar acest lucru este nenegociabil. Aceste lucruri le-am prezentat și prim-ministrului, fiindcă, până la urmă, este cel care decide și conduce Guvernul, iar acesta a fost absolut de acord. I-am prezentat aceste lucruri și președintelui Nicușor Dan, care, de asemenea, a fost de acord”, a adăugat Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu

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