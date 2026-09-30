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Grindeanu, atac la adresa PNL și USR: „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”

Data actualizării: Data publicării:
2026-09-30-7898
Sorin Grindeanu la ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 30 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat de la tribuna Parlamentului un atac la adresa PNL și USR, în timpul ședinței de vot pentru guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan. El le-a transmis că după alegeri „vor încăpea toți într-un lift”. Grindeanu a subliniat că PSD nu va vota pentru cabinetul Mureșan.

„Ar fi trebuit astăzi să punem capăt uneia dintre cele mai mari crize politice din istoria recentă a României. De 150 de zile, țara este complet blocată, deoarece dreapta a refuzat să accepte un lucru simplu: Direcția în care merge România este una complet greșită”, a spus Grindeanu.

„În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză, doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern-marionetă. Un guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un guvern al României, este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”, a continuat el.

„PSD spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Siegfried Mureșan. Nu e nu. PSD nu va vota”, a mai spus Grindeanu.

Șeful PSD a spus din nou că Mureșan „nu vrea să fie prim-ministru”.

„Dânsul vrea să fie la Bruxelles. Trimis acolo cu banii lui Pinalti, de Udrea, de Băsescu, sau strecurându-se umil pe listele cu PSD. Nu contează mijloacele pentru domnul Mureșan. Ceea ce nu înțeleg, însă, este de ce ne cere nouă dovezi că suntem pro-europeni”, a mai spus Grindeanu.

El a adăugat că „familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit din ce în ce mai mic. Scumpirile și explozia taxelor au transformat o vizită la magazin într-un sport extrem”

„Vreți să prelungiți criza? Mergeți în continuare pe calea anticipatelor. După alegeri, veți încăpea toți într-un lift, fără să vă înghesuiți. E timpul să punem capăt acestei mascarade politice și economice, pentru ca apoi să construim din nou. România are nevoie urgentă de un guvern care să repare și să redea încrederea”, a mai spus Grindeanu.

Editor : M.B.

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