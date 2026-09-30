Grindeanu, atac la adresa PNL și USR: „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat de la tribuna Parlamentului un atac la adresa PNL și USR, în timpul ședinței de vot pentru guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan. El le-a transmis că după alegeri „vor încăpea toți într-un lift”. Grindeanu a subliniat că PSD nu va vota pentru cabinetul Mureșan.

„Ar fi trebuit astăzi să punem capăt uneia dintre cele mai mari crize politice din istoria recentă a României. De 150 de zile, țara este complet blocată, deoarece dreapta a refuzat să accepte un lucru simplu: Direcția în care merge România este una complet greșită”, a spus Grindeanu.

„În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză, doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern-marionetă. Un guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un guvern al României, este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”, a continuat el.

„PSD spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Siegfried Mureșan. Nu e nu. PSD nu va vota”, a mai spus Grindeanu.

Șeful PSD a spus din nou că Mureșan „nu vrea să fie prim-ministru”.

„Dânsul vrea să fie la Bruxelles. Trimis acolo cu banii lui Pinalti, de Udrea, de Băsescu, sau strecurându-se umil pe listele cu PSD. Nu contează mijloacele pentru domnul Mureșan. Ceea ce nu înțeleg, însă, este de ce ne cere nouă dovezi că suntem pro-europeni”, a mai spus Grindeanu.

El a adăugat că „familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit din ce în ce mai mic. Scumpirile și explozia taxelor au transformat o vizită la magazin într-un sport extrem”

„Vreți să prelungiți criza? Mergeți în continuare pe calea anticipatelor. După alegeri, veți încăpea toți într-un lift, fără să vă înghesuiți. E timpul să punem capăt acestei mascarade politice și economice, pentru ca apoi să construim din nou. România are nevoie urgentă de un guvern care să repare și să redea încrederea”, a mai spus Grindeanu.

Editor : M.B.