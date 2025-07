Grindeanu, avertisment pentru coaliție: Dacă nu impozităm „băieții deștepți din energie”, nu ne putem numi parteneri

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un semnal dur în interiorul coaliției, criticând lipsa de măsuri ferme împotriva companiilor cu profituri mari care nu contribuie suficient la bugetul de stat. El a avertizat că, dacă doar cetățenii cu venituri mici și medii sunt afectați de politicile fiscale, atunci PSD nu poate fi considerat un partener real în actuala guvernare.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că PSD susţine ca, în al doilea val de măsuri fiscale anunţat de Guvern, să fie reduse indemnizaţiile membrilor din conducerile companiilor de stat, să fie luate măsuri în ceea ce priveşte companiile care duc profiturile în afara României şi cumpără inclusiv materialele pentru birotică din alte ţări, să fie impozitaţi ”băieţii deştepţi din energie”, dar şi băncile care fac profituri mai mari în România decât în ţările lor de origine. ”Dacă noi ne atingem doar de cei care au venituri mici şi medii, dar de aceşti băieţi care fac profituri enorme în România, mai mari decât în ţara de unde provin, n-avem curaj, înseamnă că nu ne vor parteneri în această coaliţie”, spune el.

Sorin Grindeanu a afirmat că, dacă economia României va intra în recesiune, vor urma noi valuri de tăieri de cheltuieli. „Trebuie să venim - şi asta am anunţat azi de la tribuna Parlamentului - trebuie să venim cu un program prin care să susţinem economia, fiindcă altfel vom fi nevoiţi să facem şi mai multe tăieri, fiindcă vom intra în această recesiune”, a declarat acesta, luni seară, la România Tv.

Ce vrea PSD în al doilea val de măsuri fiscale

El a arătat că PSD susţine ca al doilea val de măsuri fiscale anunţate de Guvern să includă decizii care să afecteze membrii conducerilor companiilor de stat, firmele private care nu raportează profit, băncile care în România înregistrează profituri mult mai mari decât în ţările-mamă.

În ceea ce priveşte indemnizaţiile membrilor din Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, Grindeanu a susţinut că ”nu trebuie să fie nici măcar jumătate din salariul preşedintelui o indemnizaţie de acest tip”.

”Al doilea lucru, care din punctul meu de vedere este extrem de important, este a ne ocupa în perioada următoare de ce înseamnă transferul de capital din România. Eu am avut o experienţă şi o să o spun, e pentru prima dată când o spun public: în perioada aceea în care am fost director la ANCOM, obligaţia anumitor companii era să vină, şi e şi acum, să vină să-şi prezinte datele economice, bilanţuri. (...) Există companii mari, pe care le ştim cu toţii, care, nu ştiu, hai să-ţi dau un exemplu, nici măcar birotica sau chestiuni de acest tip nu şi le cumpără din România. Sunt domni care apar la televizor şi ne dau lecţii guvernanţilor, şi au dat în această perioadă, care îşi iau salariile prin firme în paradisuri fiscale şi nu plătesc impozite în România. O să venim cu reglementări de acest tip şi am anunţat azi în Parlament un pachet de reglementări care să se adreseze şi acestor tipuri de măsuri”, a declarat Grindeanu.

El s-a referit şi la ”o chestiune care de ani de zile a rămas aşa, cumva în aer”.

”Sunt aceşti băieţi deştepţi din energie care, indiferent de guvern, cel puţin în ultimii 15 ani, 20 de ani, au supravieţuit poate mai bine şi au făcut profituri uriaşe şi am ajuns în acest moment şi am cerut ministrului Bogdan Ivan să vină cu reglementări. Am ajuns în acest moment o ţară care totuşi are potenţial energetic să aibă una din cele mai scumpe energii din Europa”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a susţinut că măsurile trebuie să vizeze şi acele bănci care au sediul central în alte ţări, dar în cazul cărora sucursala din România câştigă de 3-4 ori mai mult decât în ţara-mamă.

”Dacă noi ne atingem doar de cei care au venituri mici şi medii, dar de aceşti băieţi care fac profituri enorme în România, mai mari decât în ţara de unde provin, n-avem curaj, înseamnă că nu ne vor parteneri în această coaliţie. Dacă vor vrea să treacă următoarele măsuri, trebuie să ne adresăm şi spre aceste zone. Nu trebuie să vină povara doar pe cei care au venituri mici şi medii în România. Astăzi asta s-a întâmplat. De aceea în pachetul 2 trebuie să venim cu corecţii. Trebuie să ne ducem şi spre alţii. Dacă nu ne acceptă înseamnă că nu ne vor. Noi înţelegem că suntem singurul partid de stânga din această coaliţie, că suntem singuri. De aceea nu rezonăm cu toate aceste măsuri pe care le-a luat Guvernul din care facem parte în acest prim pachet. În pachetul 2 este obligatoriu să se vină cu aceste corecţii. (....) Dacă nu, înseamnă că acest guvern va pleca acasă. Dar eu sunt optimist”, a adăugat Grindeanu.

