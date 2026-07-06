Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care a spus că nu și-a înțeles rolul de premier și că a ignorat pozițiile social-democraților, ceea ce a dus, în cele din urmă, la ieșirea PSD de la guvernare. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, Grindeanu a susținut și că PNL și USR și-au construit discursul politic pe atacuri la adresa PSD, a respins criticile potrivit cărora partidul său s-ar opune reformelor și a sugerat că AUR contribuie la menținerea lui Ilie Bolojan în funcție.

„Ilie Bolojan nu și-a înțeles rolul de premier”

Întrebat despre relația dintre PSD și Ilie Bolojan, liderul social-democrat a insistat că criticile sale nu sunt de natură personală, ci vizează modul în care acesta și-a exercitat mandatul de prim-ministru.

„Nici măcar nu e personală povestea. E legată de modul în care a înțeles Ilie Bolojan funcția aceasta de prim-ministru. (...) Eu vorbesc de Ilie Bolojan prim-ministru. Nu și-a înțeles rolul. E un prim-ministru, sau a fost un prim-ministru, al unei coaliții în care aproape jumătate din ponderea acelei coaliții o avea PSD și unde a înțeles, în acest an, să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut că tocmai această atitudine a stat la baza evaluării interne care a dus la retragerea PSD din coaliție.

„Iar acest lucru, într-un final, a dus la acea evaluare pe care am făcut-o, repet, transparent, și unde am hotărât mișcările politice. Dar n-a spus doar PSD acest lucru. Românii văd că se merge într-o direcție greșită”, a afirmat liderul PSD.

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„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta-i Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție”, a spus acesta.

„PNL și USR sunt într-un concurs despre cine înjură mai mult PSD”

Președintele PSD a afirmat că PNL și USR și-au construit în ultimele săptămâni discursul politic în jurul atacurilor la adresa social-democraților.

„Acum e un fel de concurs, dacă vreți, între PNL ăsta de rit nou și USR, care înjură mai mult PSD. Aceia sunt cei mai buni în această, să zicem, bulă anti-PSD, care e mai mult online. E treaba lor”, a declarat Grindeanu.

Acesta a spus că singurul proiect politic pe care îl vede din partea celor două partide îl reprezintă criticile la adresa PSD.

„Și asta începând cu Ilie Bolojan și terminând cu nominalizatul Siegfried Mureșan, care de vreo trei ori pe zi, în fiecare zi, postează. Nimic despre economie, nimic despre România, totul despre înjurături la adresa PSD”, a afirmat liderul social-democrat.

Grindeanu a susținut că astfel de strategii politice au mai fost folosite și în trecut.

„Noi am trăit în acești ani diverse etape în care diverși oameni politici au înțeles să facă politică exclusiv înjurând PSD. În 2020, aproape zilnic, Klaus Iohannis ieșea la televizor și înjura PSD. Drept urmare, PSD, în toamna lui 2020, a câștigat alegerile. Traian Băsescu a inventat această treabă, dar când înjurăturile la adresa PSD nu sunt dublate de absolut nimic, e efectiv un concurs de înjurături la adresa PSD. Lucrurile, mai devreme sau mai târziu, vor fi înțelese de oameni”, a declarat acesta.

Grindeanu: „Ce s-a întâmplat nu e reformă, e o concediere colectivă”

Întrebat despre criticile din spațiul public potrivit cărora PSD nu dorește să facă reforme, liderul social-democrat a respins acuzațiile și a susținut că partidul său susține reforma administrativă, însă măsurile promovate de Guvernul Bolojan nu reprezintă o reformă.

„Ce s-a întâmplat nu e reformă. Și da, e nevoie de reformă administrativă și PSD susține treaba asta. Ce s-a întâmplat a fost o concediere colectivă. Asta nu e reformă”, a declarat Grindeanu.

Acesta a acuzat Guvernul Bolojan că a mizat pe „multă propagandă” în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.

„Ce s-a întâmplat în acest an a fost, de fapt, multă propagandă. Foarte multă propagandă. (...) Anul trecut România s-a împrumutat cu în jur de 250 de miliarde de lei. Știți cât se va împrumuta anul acesta, sub conducerea măreață? 275 de miliarde. Cu 25 de miliarde mai mult”, a afirmat liderul PSD.

În opinia sa, deficitul bugetar poate fi redus prin stimularea economiei, nu prin disponibilizări.

„Reducerea deficitului poate fi făcută și prin altă metodă decât cum a gândit-o Ilie Bolojan: de dat oameni afară, de speriat, de reducere a consumului. Prin creștere economică. Când crești economic, automat, păstrând cheltuielile publice la același nivel, reduci deficitul”, a declarat Grindeanu.

Acuzații privind relația dintre PNL și AUR

Întrebat dacă are informații despre o eventuală înțelegere între PNL și AUR pentru menținerea liberalilor la guvernare, Sorin Grindeanu a invocat votul privind Guvernul Veștea.

„Ce dovadă mai bună e decât faptul că, atunci când a fost votul pentru Guvernul Veștea, ei au ieșit din sală. Acea acțiune a dus indirect la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan. Nu e una mai bună”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a susținut că ieșirea parlamentarilor AUR din sală a contribuit la menținerea lui Ilie Bolojan în funcție.

„Faptul că au ieșit din sală, direct, au ajutat la rămânerea lui Ilie Bolojan, chiar fără prerogative totale, fiindcă e un guvern demis cu număr record de voturi”, a spus Grindeanu.

„Avem o țară în care Bolojan e demis de 60 de zile, cu un număr record de voturi. Și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri, până una alta, fiind ținut în funcție de AUR. Avem un alt președinte, la fel de abrupt în a înjura PSD, Dominic Fritz, care e condamnat la Înalta Curte. Avem primar general care, fiind acuzat de luare de mită în campania electorală, înainte de a ajunge primar, a plecat în concediu prin Portugalia. Avem un partid AUR care îi ține în funcție pe Ilie Bolojan și avem un partid istoric, PNL, care se judecă și are o acțiune concertată de partid de a ataca justiția sau decizia justiției. Asta e țara în care trăim. Aici suntem în acest moment”, a declarat Sorin Grindeanu.

Editor : Ș.A.