Sorin Grindeanu a venit cu un nou atac la adresa membrilor USR, după ce Parlamentul a respins legea integrității din cauza unui amendament depus de social-democrați. Grindeanu spune că legea nu se aplică doar pentru PSD și anunță că formațiunea sa va depune un nou amendament care l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar.

Sorin Grindeanu i-a acuzat pe reprezentanții PNL și USR că sacrifică 770 de milioane de euro din PNRR „pentru linișstea lui Dominic Fritz”.

„Nu mai contează banii din PNRR acum, nu mai contează nimic. Totul pentru Fritz. Apoi mint că nu știu ce a făcut PSD”, a declarat liderul PSD, vineri, la Parlament.

Grindeanu a comentat și decizia liderului USR, Dominic Fritz, de a face declarații din fața sălii Comisiei Juridice de la Senat, acolo unde fusese inițial adoptat amendamentul care l-ar fi lăsat fără mandatul de primar.

„Din fața sălii l-am văzut live pe Fritz. Imaginați-vă că, în urmă cu 10 ani, în fața Comisiei Juridice, unde se discuta despre abuzul în serviciu, făcea live-uri Dragnea.

Chiar dacă este cetățean al României de puțin timp, trebuie să înțeleagă că aplicarea legii nu este doar pentru PSD. Câteodată, și tot mai des, este și pentru useriști. Legea nu poate fi negociabilă în funcție de sigla de partid. Când este despre PSD e bine, când este despre USR e rău”, a mai spus social-democratul.

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PSD va depune din nou amendamentele pe care le-a transmis inițial la legea integrității, anunță Sorin Grindeanu. Adică inclusiv propunerea potrivit căreia persoanele aflate în conflict de interese să își piardă funcția chiar dacă fapte s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată.

„Dacă acest proiect depus nu conține acest lucru, evident că ne vom susține în continuare acele amendamente pe care PSD le-a transmis. Sunt cât se poate de normale și corecte.

Dacă ai fost condamnat pentru conflict de interese, în cazul lui Fritz, părăsești funcția rapid, pe loc”, a mai spus liderul PSD.

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Aleșii PNL și USR au depus vineri, în Parlament, o nouă variantă a Legii Integrității, de această dată fără amendamentul PSD privind aplicarea retroactivă a prevederilor pentru cei declarați în incompatibilitate sau conflict de interese.

Editor : A.G.