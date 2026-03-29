Video Grindeanu către Ciucu: „Cum eu nu spun PNL-ului ce are de făcut, n-am să las pe nimeni să spună PSD-ului”

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu i-a transmis prim-vicepreşedintelui PNL Ciprian Ciucu să se abţină de la a dicta PSD ce decizii să ia, subliniind că social-democrțaii se organizează intern fără „imputuri din afară”. Reacția vine după ce Ciucu a catalogat acţiunile lui Grindeanu drept „o aventură politică” și i-a cerut să revină la masa discuţiilor în coaliție, avertizând că PNL nu va deveni „o balama a PSD la guvernare”.

Grindeanu, căruia Ciucu i-a cerut să revină la masa discuţiilor şi să renunţe la „aventura politică” în care se află, a declarat duminică după-amiază că a participat la toate şedinţele Coaliţiei.

„A fost vreo coaliţie și nu ştiu eu? Am fost la toate coaliţiile. Evit să intru în astfel de dezbateri cu oricine. Ceea ce facem noi în această perioadă e o consultare internă. Cum eu nu spun PNL-ului ce are de făcut, n-am să las pe nimeni să spună PSD-ului ce avem noi de făcut”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă susținută duminică la Brăila.

Preşedintele PSD a făcut apel la decenţă.

„Pe mine nu m-aţi auzit să dau lecţii celor de la PNL cum să îşi gestioneze lucrurile, sau celor de la USR, sau altor partide. Aşa că aş face un apel la decenţă, să ne lase în pace. Ne organizăm noi cum credem de cuviinţă şi luăm deciziile noi, fără imputuri care vin din afară pentru că nu fac decât să strice atmosfera. Să aibă decenţă şi să se abţină. Repet, pe noi nu ne-aţi auzit să ne dăm cu părerea despre cum se organizează alte partide. E treaba lor. E treaba noastră să luăm decizii pentru PSD”, a adăugat Grindeanu.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a catalogat, sâmbătă, acţiunile liderului PSD ca fiind „o aventură politică” şi i-a cerut să revină la masa discuţiilor.

„Partidul Naţional Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză şi, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească”, afirmă Ciucu, adăugând însă că, dacă PSD iese de la guvernare, nu va mai exista altă coaliţie cu social-democraţii.

„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”, avertizează Ciucu, precizând că PNL nu va deveni „o balama a PSD la guvernare”.

