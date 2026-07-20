Sorin Grindeanu a propus înființarea unei „comisii de criză” la nivelul Parlamentului pentru a elabora proiectele necesare „pentru deblocarea României”. Liderul PSD susține că, în acest moment, țara este neguvernată, iar instituțiile statului sunt „paralizate” din cauză că nu avem un Guvern cu puteri depline.

Sorin Grindeanu a vorbit, din nou, despre proiectele restante din PNRR, precizând că au fost depuse la Parlament 4 din cele 6 legi necesare pentru accesarea banilor europeni.

Liderul PSD a transmis că social-democrații vor vota legile privind modificarea Codului Administrativ, recompensarea performanței angajatilor din ANAF, dar și proiecul privind decarbonizarea în forma actuala. În privința Codului Urbanismului, legea care e blocată la Camera Deputaților, Grindeanu a precizat că PSD o va susține doar dacă autorizațiile de construire în București vor trece în responsabilitatea primarului general din mandatul următor.

„Nu suntem de acord să susținem acest demers acum, când în funcția de primar general se află un om care este anchetat de DNA tocmai că ar

fi luat șpagă ca să dea autorizații”, a transmis Grindeanu la Parlament.

„Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare să facem o comisie de criză în Parlament, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României”, a mai spus liderul PSD.

Ce înseamnă comisia de criză propusă de Grindeanu

Sorin Grindeanu a transmis că rolul acestei comisii va fi dezbaterea proiectelor care nu pot fi adoptate de Guvern, din cauza puterii limitate pe care o are Executivul în acest moment:

„În acest moment avem un guvern cu puteri limitate. Se întâmplă câte o ședință pe săptămână, în care aprobă stemele localităților și evaluări. În rest, politici publice nu au voie. Ajungem în blocaje, parte dintre ele enumerate mai devreme: cererile de deblocare a posturilor în sănătate, poate măsuri de compensare a creșterii prețurilor la carburanți.

O să discut cu omologii de la celelalte partide din Parlament. (...) E reacția că România e blocată. Că e un om acolo și ține fotoliul respectiv indiferent de consecințe.”

„Nu eu trebuie să fac legea salarizării. PSD e în opoziție”

Întrebat de ce Legea Salarizării publice a fost lăsată pe ultima sută de metri, deși trebuia să fie gata din 2023, liderul PSD a transmis că „toată lumea a fost de acord să fie mutată pentru că era o lege foarte complicată”.

„Trebuia din 2023, când domnul Ciucă era premier. Când toată lumea a fost de acord să mutăm Legea salarizării de pe cererea nr. 3 pe cererea nr. 6, cea de acum. (...) Tocmai pentru că era o lege foarte complicată”, a spus Grindeanu.

Acesta a mai transmis că, acum, PSD este în Opoziție și nu trebuie să facă treaba Guvernului: „Legea trebuia să fie trimisă cel puțin la Parlament. Nu eu trebuie să fac. PSD e în opoziție. PSD nu trebuie să facă altceva decât să vină, să îmbunătățească. Nu vreau să iau din atributul coaliției de guvernare”.

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Editor : A.G.