Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace, el a afirmat că aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva ci răspunsul trebuie să fie răspicat, da, adăugând că nu crede că a pus cineva în discuţie parteneriatul strategic şi faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, ci pentru Europa.

„O greşeală. Nu mă ascund să spun. Trebuie să fim acolo. Pe agenda internaţională, în acest moment, sunt destule puncte la care şi România trebuie să găsească răspunsuri, că vorbim de politica aceasta şi de subiectul legat de Groenlanda, care e pe agenda, că vorbim de Mercosul, că vorbim de acel comitet de pace, pentru pace, propus de preşedintele Trump. Astea sunt lucruri de care nu putem fugi. (..) Vi se pare că suntem asumaţi?”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Gândul, despre absenţa şefului statului la Forumul Economic de la Davos, scrie News.ro.

Liderul PSD a precizat că, toată această chestiune legată de politică externă, cele trei subiecte pe care le-a enumerat, nu putem fugi de ele.

„Eu m-aş fi aşteptat să se meargă la Davos, să se ia o decizie la propunerea, că înţeleg că s-a trimis o propunere de către Administraţia Trump către România, către preşedintele Nicuşor Dan. Aici nu-i de stat pe gânduri, e da! Aici nu stăm să ne gândim cine e furnizorul de securitate în acest moment pentru România. Nu vă supăraţi, sunt Statele Unite ale Americii. Aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva. E răspicat, da!”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat dacă îşi permite România să se decupleze total de la Statele Unite, Grindeanu a răspuns: „Eu cred că nu intră în discuţie şi nu cred că a pus cineva în discuţie parteneriatul strategic (…) faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, pentru Europa. Şi asta e un lucru care nu e, să spunem, în voinţa unora sau altora. Şi trebuie să facem orice ca acest parteneriat strategic să se întărească”.

„Din punctul meu de vedere, răspunsul trebuie să fie unul singur: Da! la invitaţia trimisă de preşedintele Trump”, a mai arătat Grindeanu.

Despre relaţia României cu SUA, Grindeanu a spus că, din perspectiva noastră, a României, consideră că trebuie mai multe eforturi pentru întărirea acestui parteneriat strategic.

„Din perspectiva Statelor Unite, cred că e neclar ce se întâmplă în acest moment în zona noastră. Şi atunci trebuie, ţine tot de noi să clarificăm politica externă. Trebuie să transmitem mesaje cât se poate de clare către partenerul strategic. Şi acela este Statele Unite, ca să fiu cât se poate de clar”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Citește și:

Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Președintele analizează implicațiile acestei inițiative

Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României

Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și România și care este prețul pentru un loc permanent

 

